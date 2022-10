Erneut Schottersteine auf Straßenbahngleisen festgestellt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unbekannte legten am Samstagabend 22.10.2022 Schottersteine auf Straßenbahngleisen auf Höhe der Haltestelle Friedensstraße. Ein Straßenbahnfahrer erkannte rechtzeitig die Steine und entfernte diese. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Tatzusammengang zwischen 2 vergangenen Taten besteht und sucht weiterhin Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel.: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 21.10, 16:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 06:50 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Hornstraße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Tablet und Zubehör entwendet.

In der Zeit vom 22.10., 13:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 05:45 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Rottstra0e aufgebrochen und ein Scanner gestohlen.

In der Pranckhstraße brachen Unbekannte in der Zeit vom 22.10., 15:00 Uhr bis zum 24.10.2022m 07:40 Uhr ebenfalls ein Firmenfahrzeug auf und stahlen eine Werkzeugtasche, eine Jacke, Dokumente und 10 Euro Bargeld gestohlen.

Bei allen 3 Fahrzeugen wurde für den Einbruch eine Scheibe eingeschlagen. Aufgrund der Vorgehensweise und der räumlichen Nähe der Tatorte könnten die Taten in Zusammenhang stehen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl – Falscher Wasserwerker

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 24.10.2022 gegen 15 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter, unter dem Vorwand ein Wasserwerker zu sein, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Amsterdamer Straße. Der Mann gab an, dass er das Wasser überprüfen müsse. Er forderte die Seniorin auf das Wasser im Badezimmer zu beobachten, während er sich das Wasser in der Küche anschauen wollte.

Als der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass ihr fast 300 Euro Bargeld gestohlen wurde.

Täterbeschreibung:

1,95 m groß, ca. 35-40 Jahre alt, blondes Haar mit Seitenscheitel, glattrasiert, war bekleidet mit einem beigen Trenchcoat und schmutzigen Hosen.

Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Lassen Sie daher keine Fremden in Ihre Wohnung.

Bitten Sie Nachbarn oder Angehörige dazu, wenn sich Fremde unangemeldet in Ihre Wohnung wollen. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Angaben, z.B. bei Ihrem örtlichen Versorgungsunternehmen. Verständigen Sie im Zweifel Ihre örtliche Polizeidienststelle, im Notfall unter 110.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.