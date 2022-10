Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfälle – Zeugen gesucht

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer hat am

Montagnachmittag in Eggenstein-Leopoldshafen gleich mehrere Unfälle verursacht

und hierbei offenbar unter anderem ein Kind gefährdet, das nun gesucht wird.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Seat-Fahrer gegen 16:30 Uhr

die Jahnstraße und nahm zunächst einer aus der Gartenstraße kommenden, bislang

unbekannten Autofahrerin die Vorfahrt.

An der Einmündung der Dr.-Gustav-Knodel-Straße fuhr der 64-Jährige dann

geradeaus über den dortigen Gehweg und kollidierte mit einer Mauer. Ein vor der

Mauer auf dem Gehweg befindliches Kind wurde laut Zeugenaussagen offenbar

beinahe von dem Seat des 64-Jährigen erfasst und rannte anschließend davon. Nach

kurzer Begutachtung des entstandenen Schadens setzte der Pkw-Führer seine Fahrt

jedoch fort. In der Dr.-Gustav-Knodel-Straße beschädigte er schließlich beim

Versuch, seinen eigenen Pkw einzuparken ein anderes geparktes Auto und flüchtete

anschließend zu Fuß in ein dortiges Wohnanwesen.

Eine Polizeistreife stellte den 64-Jährigen kurze Zeit später in dem

Wohnanwesen. Der vorläufige Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,6

Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe erhoben, sein Führerschein

wurde vorerst einbehalten. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro

beziffert.

Die ermittelnden Polizeibeamten des Polizeireviers Waldstadt suchen nach

weiteren Zeugen und bitten insbesondere den gefährdeten Jungen sowie die

Autofahrerin, sich unter 0721 967180 zu melden.

Der Junge ist geschätzte zehn bis 13 Jahre alt, er trug eine dunkelblaue Jacke

und hat dunkles Haar.

Zu der Autofahrerin liegen bislang keine näheren Hinweise vor.

Eggenstein-Leopoldshafen – Auf B36 Ladung verloren – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf offenbar unzureichende Ladungssicherung war eine auf der

Bundesstraße 36 liegende Regentonne zurückzuführen, weshalb die Polizei nun

Geschädigte und Zeugen sucht.

Die besagte Kunststofftonne fiel am Montagnachmittag gegen 13:20 Uhr bei einer

Fahrt auf der B36 zwischen Leopoldshafen und Eggenstein von einem Pkw-Anhänger.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war sie vom 70-jährigen Lenker des Fahrzeugs

zuvor offensichtlich nicht vorschriftsmäßig gesichert worden. Nachfolgende und

in Gegenrichtung unterwegs gewesene Fahrzeuge mussten aufgrund des Hindernisses

teilweise abbremsen und ausweichen.

Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 zu melden.

Widerstand im TGV

Kehl/Karlsruhe (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, befand sich gestern Morgen eine Streife der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug auf der Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe. Durch die Zugbegleiterin wurde die Streife auf einen Mann aufmerksam gemacht, welcher sich der Fahrkartenkontrolle entziehen wolle und sich absichtlich in einer Toilette eingesperrt hatte. Als die Tür geöffnet wurde, gab der 22-jährige Mann aus dem Senegal den Beamten zu verstehen, dass er weder ein Zugticket noch einen Ausweis dabei habe. Als er im Bahnhof Karlsruhe zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht werden sollte leistete er Widerstand und versuchte er zu flüchten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen. Da er einen Asylantrag stellte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Bruchsal – Überfall auf Hotel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann unter

Vorhalt einer Waffe ein Hotel in Bruchsal und erbeutete einen vierstelligen

Geldbetrag. Im Anschluss floh er und konnte trotz umfangreicher

Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter gegen 21.00 Uhr ein Hotel im

Industriegebiet Am Mantel und gab an der Rezeption zunächst vor, ein Hotelgast

mit einer Reservierung zu sein. Unvermittelt soll der dann eine Schusswaffe

gezogen haben. Derart eingeschüchtert übergaben die zwei anwesenden Angestellten

dem Straftäter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag, bevor dieser das Hotel

wieder verließ. Bei der Tat wurde niemand verletzt.

Die Überfallopfer, eine 32-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, beschreiben

den Täter als rund 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank, mit kurzen

dunklen Haaren und einem Bart. Während des Überfalls habe er eine dunkle

Sportjacke mit weißem Reißverschluss, weiße Sneaker, eine Mütze und einen blauen

Mund-Nasen-Schutz getragen. Der Verdächtige wurde von mindestens einem weiteren

Hotelgast gesehen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Malsch – Polizeiposten Malsch unter neuer Leitung

Malsch (ots) – Polizeioberkommissar Martin Becker ist neuer Leiter des

Polizeipostens Malsch.

Der bisherige Postenführer, Polizeihauptkommissar Michael Schorpp, wechselte

bereits Ende 2021 in den Ermittlungsdienst beim Polizeirevier Ettlingen. Damit

war die Leitungsposition neu zu besetzen.

Nachfolger Martin Becker führte bereits seit einigen Monaten die Geschicke des

Polizeipostens Malsch und wurde nun auch offiziell zum Postenleiter ernannt. Er

versah davor seinen Dienst beim benachbarten Polizeiposten Rheinstetten.