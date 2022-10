Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Störung der Telefonanlage aller Polizeidienststellen im Präsidiumsbereich; Polizeinotruf 110 wählen

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit 9.30 Uhr am

di8enstagvormittag sind die Festnetznummern aller Dienststellen des

Polizeipräsidiums Mannheim gestört. Der Polizeinotruf 110 ist davon nicht

betroffen. Bitte vorübergehen immer den Polizeinotruf anwählen.

Mannheim-Schönau: Nach Einbruch in Firmengelände Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich bislang

Unbekannte durch das gewaltsame Öffnen mehrerer Türen Zutritt in einer

Lagerhalle in der Schneidemühler Straße. Daraus entwendeten der oder die Täter

gelagerte Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621

777690 zu melden.