Frankfurt-Westend: Durchs Kellerfenster ins Mehrfamilienhaus – Einbruch endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (24. Oktober 2022) ist ein Einbrecher durch

ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus im Frankfurter Westend eingestiegen

und stahl dort mehrere Gegenstände. Der Einbrecher sowie ein Komplize wurden

festgenommen.

Ein Aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern Abend gegen 17:50 Uhr wie sich eine

männliche Person zunächst über ein Kellerfenster Zutritt zu einem

Mehrfamilienhaus in der Guiolettstraße verschaffte. Die Person kam nach wenigen

Minuten mit einem Koffer und mehreren Tüten aus dem Keller und entfernte sich in

Richtung Niedenau. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den 33-Jährigen trotz

kurzer Flucht unweit des Tatortes fest. Teile des Diebesguts konnten noch bei

ihm aufgefunden werden. Weiteres Stehlgut fand sich auf dem Fluchtweg. Ein

weiterer 45-jähriger Täter, der am Hauseingang Schmiere stand, wurde ebenfalls

festgenommen.

Beide Männer sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich nun wegen

des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Bei einem

kommt noch hinzu, dass er sich ohne Papiere unerlaubt in Deutschland aufhält.

Frankfurt-Dornbusch: Falsche Handwerker betrügen Seniorin

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (24. Oktober 2022) verschafften sich

zwei Männer unter dem Vorwand eines Wasserschadens Zugang zur Wohnung einer

84-Jährigen und erbeuteten mehrere hundert Euro.

Gegen 14:45 Uhr klingelten die beiden Tatverdächtigen bei der Seniorin im

Marbachweg und gaben sich als Handwerker aus, die aufgrund eines Wasserschadens

in Ihre Wohnung müssten. Im Küchenbereich lenkte Täter 1 die 84-Jährige ab,

während Täter 2 aus dem Wohnzimmer das Bargeld in Höhe von ca. 800 Euro

entwendete. Nach dem erfolgreichen Bestehlen der Geschädigten flohen beide

Männer in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter: männlich, etwa 40 – 50 Jahre alt, 180 – 190 cm groß, kurze Haare,

athletisch, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent und war

bekleidet mit einer gelben Warnweste.

Täter: männlich, etwa 30 – 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletisch und war

komplett in blau bekleidet.



Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu

sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt-Niederursel: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 25. Oktober 2022, kam es in der

Marie-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Polizeifahrzeug mit

einem weiteren Pkw kollidierte. Zwei 29 und 23 Jahre alte Polizeibeamte und eine

45-jährige Frau, die mit einem Tesla unterwegs war, erlitten leichte

Verletzungen.

Die Polizeistreife befand sich gegen 14:50 Uhr auf einer Einsatzfahrt und befuhr

unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Marie-Curie-Straße aus

Richtung Altenhöferallee kommend in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße. Auf Höhe der

Auffahrt zur Rosa-Luxemburg-Straße bremste eine vor der Streife befindliche

45-jährige Frau ihren Tesla ab. Es kam in der Folge zu einem Auffahrunfall, bei

dem sowohl die beiden 29 und 23 Jahre alten Polizeibeamten als auch die Fahrerin

des Tesla leicht verletzt wurden. Die Beamten und die Autofahrerin begaben sich

selbstständig zur Untersuchung in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden, der insgesamt bei mehreren tausend Euro liegen dürfte. Das

Polizeifahrzeug wurde abgeschleppt.

Frankfurt-Fechenheim: Brand in leerstehendem Büro- und Wohngebäude

Frankfurt (ots) – (di) Ca. 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines

Brandes am gestrigen Abend (24. Oktober 2022) in einem leerstehenden Gebäude in

Fechenheim.

Bei der Leitstelle der Feuerwehr gingen gegen 18:30 Uhr Meldungen über eine

Rauchentwicklung in einem ehemaligen Büro- und Wohngebäude in der Wächtersbacher

Straße ein. Der Brand konnte in einem vormaligen Bad im 2. OG lokalisiert und

gelöscht werden. Im Bad selbst und den anliegenden Räumen kam es zu massiven

Rußverschmutzungen. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im

Gebäude.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Durch

die Einsatzmaßnahmen kam es zu großräumigen Absperrungen und zeitweise

Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Brandermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt

am Main haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen teilt mit: Offenbach: Öznil Baklan ist weiterhin vermisst

Frankfurt (ots) – (cl) Erneut wendet sich die Kripo Offenbach in der

Vermisstensache Öznil Baklan an die Bevölkerung. Von der 17-Jährigen fehlt

weiterhin jede Spur (wir berichteten). Frau Baklan wurde letztmalig am

Sonntagabend (09. Oktober 2022) gegen 19.00 Uhr in Mannheim gesehen. Seitdem

fehlt von ihr jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich auch im Raum

Frankfurt oder Mannheim aufhalten könnte.

Frau Baklan ist 1,63 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Zum Zeitpunkt

ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen

Jogginghose und schwarzen Stiefeln bekleidet. Zudem hat sie am rechten Unterarm

ein Tattoo.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Öznil Baklan geben kann, wird gebeten,

sich unter 069-80981234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

International gesuchte Frau festgenommen und mehrere Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Am 24. Oktober konnten Beamte der Bundespolizei am

Frankfurter Hauptbahnhof eine international gesuchte Frau festnehmen und zwei

Haftbefehle vollstrecken.

Die spanischen Justizbehörden ließen nach der wohnsitzlosen 36-jährigen Frau

wegen ihren Verfehlungen in der Rauschgiftkriminalität international suchen und

fordern deren Auslieferung. Bei der Frau sollen im Februar 2019 insgesamt knapp

119 Gramm MDMA auf Ibiza festgestellt worden sein. Ihr drohen bis zu 6 Jahre

Haft.

Die Ausschreibung wurde im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle im Frankfurter

Hauptbahnhof festgestellt und die 36-Jährige anschließend zur Wache der

Bundespolizei verbracht. Hier wurde sie einer Durchsuchung unterzogen, bei der

Kleinmengen Betäubungsmittel aufgefunden wurden. Am heutigen Tag (25. Oktober)

wird die Frau dem Haftrichter vorgeführt.

Des Weiteren wurden nationale Haftbefehle gegen einen 28-jährigen Mann aus

Berlin wegen Diebstahl sowie gegen einen 42-jährigen Wohnsitzlosen aufgrund

Erschleichen von Leistungen festgestellt. Beide konnten die geforderte

Geldstrafe zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen (1050,- Euro sowie

600,- Euro), sodass die Männer in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt

eingeliefert wurden.