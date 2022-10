Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach – Pohl-Göns: Scheibe eingeschlagen –

Rund 500 Euro wird der Besitzer eines Hauses aufbringen müssen, nachdem ein Unbekannter ihm eine Scheibe der Haustür eingeschlagen hatte. Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr klingelte es zunächst an der Tür. Kurz darauf schlug der Täter die vordere der doppeltverglasten Scheibe ein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter gestern Abend in der Frankenstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Graffiti in der Köhlergasse –

Mit schwarzer Farbe verunstalteten Schmierfinken mehrere Hausfassaden der Köhlergasse, der Großen Klostergasse sowie der Kleinen Köhlergasse. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Sprayer ihre Graffiti in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr, auf die Wände sprühten. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Sprayern oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg-Ockstadt: Flucht mit Promille –

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endete gestern Abend die Unfallflucht einer 56-Jährigen. Die Friedbergerin war gegen17.00 Uhr mit ihrem Kia auf der Bachgasse unterwegs. Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand, eine Grundstücksmauer und gegen ein Straßenschild. Ohne sich um den rund 1.200 Euro teuren Schaden zu kümmern gab sie Fersengeld. Ein Zeuge gab das Kennzeichen ihres Kias an die Polizei durch. Noch bevor die Ermittler an der Halteranschrift ankamen, kehrte der Ehemann der Unfallfahrerin in die Bachgasse zurück und erklärte, dass seine Frau den Unfall verursacht hatte. Beim ersten Kontakt mit der 56-Jährige fiel sofort ihre Alkoholfahne auf. Ein Alkoholtest brachte es auf 2,4 Promille – ein Arzt nahm ihr auf der Friedberger Wache eine Blutprobe ab. Die Schäden an ihrem Wagen summieren sich auf rund 7.000 Euro. Auf die Friedbergerin kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Gedern: Roller verschwunden –

Im Zeitraum von Samstag, gegen 20.00 Uhr bis Montag, gegen 10.30 Uhr schlugen Rollerdiebe in der Mühlstraße zu. Sie knackten das Schloss des in Höhe der Hausnummer 13 abgestellten schwarzen Rollers und machten sich mit dem rund 1.000 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Peugeot-Rollers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizeistation in Büdingen zu wenden.

Bad Nauheim: Von der Fahrbahn abgekommen –

Ohne Verletzungen überstand eine 23-Jährige einen Verkehrsunfall in der Straße „An der Streuobstwiese“. Gegen 19.00 Uhr geriet die Bad Nauheimerin aus bisher nicht geklärter Ursache mit ihrem Kia nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Polo. Die Blechschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 2.000 Euro.