Unfallfluchten

Um 06:24 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw die L 3240 zwischen Hilgershausen und Oberrieden. In einer Rechtskurve kam ihr ein weißer Transporter entgegen, der dabei zu weit über die Fahrbahnmitte fuhr. Zudem soll an dem Transporter noch das Fernlicht eingeschaltet gewesen sein. Dadurch wurde die 19-Jährige geblendet, zudem musste sie mit ihrem Pkw ausweichen, was dazu führte, dass sie die Kontrolle über das Auto verlor und nach links gegen die Leitplanke fuhr. An dem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Der Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Verlauf des gestrigen Montags, wobei mehrere Örtlichkeiten in Eschwege als Unfallort infrage kommen. Zwischen 08:45 Uhr und 15:00 Uhr war ein grauer Pkw Seat im Stadtgebiet Eschwege, in der Goldbachstraße, am Schloßplatz, in der Marktstraße und am Kaufland geparkt. Auf einem der Parkplätze wurde das Auto auf der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Auch aus dem Buchenweg in Eschwege wird eine Unfallflucht gemeldet. In der Nacht zum gestrigen Montag kam ein Pkw, der in Richtung Meißnerring unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Treppengeländer eines dortigen Mehrfamilienhauses sowie einer Laterne, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05651/9250.

Jugendschutzkontrollen in der Eschweger Innenstadt

Am gestrigen Nachmittag führten Beamte der Polizeistation Eschwege Kontrollen in der Eschweger Innenstadt durch. Dabei wurden im Bereich der Berggasse mehrere Jugendliche angetroffen und überprüft. Ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard sollte in diesem Zusammenhang durchsucht werden. Dabei schlug der 15-Jährige die Arme des Polizeibeamten weg und holte zu einem Faustschlag aus. Der Faustschlag in Richtung Kopf des Polizeibeamten konnte abgewehrt werden. Der 15-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In diesem Zusammenhang beleidigte er die Polizeibeamten massiv, dem stand auch der 14-Jährige Bruder nicht nach, so dass auch gegen diesen eine Anzeige wegen Beleidigung erwartet. Sein 15-jähriger Bruder muss sich zudem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw

Über das vergangene Wochenende wurde in der Reichensächser Straße in Eschwege ein VW Touareg durch Unbekannte beschädigt. In dem Zeitraum wurde die Heckstoßstange beschädigt. Weiterhin wurden drei der vier Felgen zerkratzt. Eine Radkappe sowie der Kühlergrill wurden zudem entwendet. Schaden: ca. 2000 EUR.

Diebstahl von Gartentür

Zwischen dem 23.10.22, 20:00 Uhr und dem 24.10.22, 09:00 Uhr wurde im „Schützengraben“ in Eschwege durch Unbekannte eine grünfarbene Gartentür aus Metall mit silberfarbenen Knauf entwendet. Die Gartentür hat eine Höhe von ca. einem Meter und wurde durch unbekannte Täter ausgehangen und gestohlen. Der Schaden wird ca. 200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

2000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall auf der Abfahrt der BAB 4 an der Anschlussstelle Herleshausen-Wommen. Eine 46-Jährige aus Krauthausen /Thüringen hielt mit ihrem Pkw im Einmündungsbereich zur L 3251 an, was der nachfolgende 72-Jährige aus Gerstungen zu spät bemerkte und dadurch mit seinem Pkw auffuhr.

Unfallflucht

Im Verlauf des gestrigen Tages wurde in der Göttinger Straße in Sontra ein Betonpfosten eines Anwesens angefahren und beschädigt. Der Verursacher war offensichtlich stadtauswärts unterwegs und kam in Höhe Haus-Nr. 51 mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Dieseldiebstahl

In Sontra-Wichmannshausen wurde zwischen dem 22.10.22, 10:30 Uhr und dem 24.10.22, 07:30 Uhr ca. 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte Täter zapften den Kraftstoff in der Straße „Eckeberg“ aus dem Tank eines dort abgestellten Lkws ab. Schaden: ca. 300 EUR. Hinwiese: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 12:30 Uhr bestieg gestern Mittag ein 64-Jähriger aus Witzenhausen in der Gelsterstraße in Witzenhausen seinen Pkw und setzte diesen zurück. Dabei fuhr er rückwärts gegen einen dahinterstehenden Pkw, der von einem 27-Jährigen aus Altensteig gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Unfallflucht

Um 19:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 74-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Straße „Unter den Weinbergen“ in Witzenhausen. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verlor er für einen kurzen Moment die Kontrolle über das Auto und fuhr dadurch über die Bepflanzung in der Mitte des Kreisverkehrs. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Sachschaden von ca. 100 EUR zu kümmern. Im Verlauf der Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrer aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Pkw-Aufbrüche

Zwischen 15:15 Uhr und 16.00 Uhr wurde gestern Nachmittag auf einem Parkplatz am Meißner an der L 3241 ein Seat Ibiza aufgebrochen. Hierzu schlugen der oder die Täter die hintere rechte Scheibe des Autos ein und entwendeten einen Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon und ein Schlüsselbund. Der Gesamtschaden wird mit 650 EUR angegeben.

Auf dem Parkplatz „Steinbach“ an der L 3249 in der Gemarkung von Küchen wurde gestern Nachmittag ein weiterer Pkw aufgebrochen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:05 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Kia Ceed eingeschlagen und aus dem Pkw ein Portmonee mit ca. 100 EUR Bargeld entwendet. Weiterhin befanden sich noch persönliche Dokumente darin, so dass der Schaden mit ca. 200 EUR angeben wird. Der Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.