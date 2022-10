Folgemeldung zum Brand in Blücherstraße: Feuer vermutlich fahrlässig verursacht

Kassel-Unterneustadt:

Nach dem Brand am heutigen Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Blücherstraße in Kassel haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Brandstelle am heutigen Nachmittag aufgesucht und dort die ersten Ermittlungen zur Brandursache geführt. Wie sie dazu berichten, liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das im Wohnzimmer ausgebrochene Feuer vermutlich fahrlässig verursacht worden war. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag und somit deutlich niedriger als zunächst angenommen.

Der 53-Jährige Bewohner der Wohnung im 2. Stock war bei dem Brand verletzt worden, weshalb er stationär im Krankenhaus behandelt wird. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Blücherstraße: Brandursache noch unklar

Kassel-Unterneustadt:

Am heutigen Dienstagmorgen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blücherstraße in Kassel zu einem Brand. Das Feuer im 2. Stockwerk war gegen 6 Uhr ausgebrochen. Der 53-jährige Bewohner der Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und leichte Verbrennungen, weshalb ein Rettungswagen den verletzten Mann in ein Kasseler Krankenhaus brachte. Er wurde dort vorsorglich stationär aufgenommen. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden in der Wohnung, die durch den Brand komplett verrußt wurde und derzeit unbewohnbar ist, beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 50.000 Euro. Durch das Löschwasser entstand auch in der darunterliegenden Wohnung im 1. Stock leichter Sachschaden. Die ersten Ermittlungen der am Morgen eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost ergaben, dass das Feuer offenbar im Wohnzimmer ausgebrochen war. Die Brandwohnung wurde beschlagnahmt. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

Drei Maskierte überfallen Geschäft in Wolfhagen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Drei bislang unbekannte und mit einem Messer bewaffnete Täter haben am gestrigen Montagnachmittag ein Geschäft in Wolfhagen überfallen und Bargeld sowie ein Handy erbeutet. Die Fahndung nach den maskierten Räubern führte bislang nicht zum Erfolg. Die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und bitten um Hinweise von Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Raub auf das Geschäft in der Burgstraße, nahe der Pfarrgasse, gegen 17:30 Uhr ereignet. Die drei maskierten Täter waren zu dieser Zeit in den geöffneten Laden gestürmt und hatten den Geschäftsinhaber mit dem Messer bedroht. Einer der Räuber schlug dem Mann sogar gegen den Kopf, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Nachdem die Täter eine Geldtasche mit Bargeld und das Mobiltelefon an sich genommen hatten, flüchteten sie eilig nach draußen und weiter in Richtung Rittergasse, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte nicht mehr zum Erfolg. Von den drei Räubern, die alle eine dunkle Maskierung trugen, liegt folgende Beschreibung vor:

1.) 19 bis 26 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, Sonnenbrille, Kapuze, dunkle Stoffjacke

2.) 19 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmächtige Statur, Sonnenbrille, Kapuze, dunkle Jacke, dunkle Jeans

3.) 15 bis 16 Jahre, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schmale Statur, knielange dunkle Jacke, hellblaue Jeans

Die Ermittler des K 35 suchen Zeugen, die am gestrigen Nachmittag in der Wolfhager Innenstadt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder die Hinweise auf die drei unbekannten Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Bundesweiter Tag des Einbruchschutzes am Sonntag: Polizei mit Stand auf Kasseler Herbstausstellung

Am 30.10.2022 findet dieses Jahr – parallel zur Kasseler Herbstausstellung – der Tag des Einbruchschutzes statt. Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ kann sich die Bevölkerung bei zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen rund um diesen Tag über effektiven Einbruchschutz informieren. Unsere Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle können Sie am Sonntag, den 30.10.2022, von 09.30 bis 18.00 Uhr auf der Kasseler Herbstausstellung, Halle 1, Stand 127, erreichen.

Tipps und Infos zum Einbruchschutz am Polizeistand

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand der Polizei unter anderem über die sinnvolle Absicherung von Wohnhäusern und Wohnungen sowie die Möglichkeiten der finanziellen Förderung informieren. Gerade ältere Fenster und Türen verfügen häufig nicht über einbruchhemmende Beschläge und Schließstücke. Im ungünstigsten Fall ist ein Einbrecher dann in wenigen Sekunden in das Haus eingedrungen. Durch eine Nachrüstung mit einbruchhemmenden Bauteilen kann man es den Tätern deutlich schwerer machen. Noch besser wirken natürlich neue, einbruchhemmende Türen und Fenster ab der Widerstandsklasse RC2. In der bevorstehenden „dunklen Jahreszeit“ ist wieder mit einem Anstieg der Einbrüche und Einbruchsversuche zu rechnen. Einbrecher suchen sich dabei bevorzugt Häuser und Wohnungen aus, deren Bewohner offenbar noch nicht zu Hause sind. Unbeleuchtete Häuser sind da verräterisch. Hier kann Licht Abhilfe schaffen, z.B. mit Zeitschaltuhren an Lampen oder sogenannte TV-Simulatoren. Auch im Außenbereich wirkt eine sinnvoll angebrachte Beleuchtung mit Bewegungsmelder abschreckend, da der Täter damit rechnen muss, dass seine Tat nicht unbemerkt bleibt.

Lassen Sie sich bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenfrei über die Möglichkeiten der Absicherung beraten. Zusätzliche Informationen findet man im Internet unter www.k-einbruch.de; www.polizei-beratung.de und www.kfw.de/Einbruchschutz