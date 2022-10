Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Phiippsthal. Beamte der Polizei Bad Hersfeld – unterstützt von Kollegen der Polizeiinspektion Bad Salzungen – nahmen am Montagnachmittag (24.10.), nur rund 40 Minuten nach einem Diebstahl aus einem Pkw, drei Tatverdächtige fest.

Gegen 14:20 Uhr, unmittelbar nachdem ein 59-jähriger Mann aus Philippsthal sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße bestiegen hatte, riss nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mindestens ein maskierter Mann die Beifahrertür des Pkw auf und stahl eine graue Kunstledertasche mit Bargeld vom Beifahrersitz. Anschließend rannten insgesamt drei maskierte Männer von dem Parkplatz weg. Mehrere Zeugen wurden auf die Flüchtigen aufmerksam, informierten die Polizei und verfolgten die drei Männer gemeinsam mit dem Geschädigten bis zu einem Gebäude in der Straße „Am Zollhaus“. Dort konnte durch die Kolleginnen und Kollegen der Bad Hersfelder Polizei gegen 15 Uhr ein 25-jähriger Tatverdächtiger serbischer Staatsangehörigkeit sowie ein 28-jähriger und ein 29-jähriger Tatverdächtiger – beide montenegrinischer Staatsangehörigkeit – festgenommen werden. Zudem gelang es den Beamten vor Ort das Diebesgut und die Tatbekleidung aufzufinden und sicherzustellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die drei Tatverdächtigen am Dienstag (25.10.) einem Richter am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 34-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (24.10.) leicht verletzt. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 19 Uhr die von-Schildeck-Straße stadtauswärts und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Anschließend wollte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Löherstraße abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug wegen querender Fußgänger anhalten. Als der 44-Jährige auf dem Fahrradstreifen stand, prallte der Radfahrer, welcher die von-Schildeck-Straße in gleicher Richtung befuhr, aus noch unklarer Ursache in die Beifahrertür des Audi. Der 34-Jährige kam anschließend zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Alleinunfall

Ebersburg. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Ebersburg erlitt bei einem Unfall am Montag (24.10.) leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 21.50 Uhr die L 3458 aus Richtung Ried kommend in Richtung Lütter. In Höhe km 1,8 geriet sie in einer Rechtskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und geriet in der Folge auf der linken Fahrbahnseite in einen Graben. Nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen wurde die 22-Jährige entlassen. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (24.10.) erlitten ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda und ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus Petersberg leichte Verletzungen. Der Audi-Fahrer befuhr gegen 23.30 Uhr die Petersberger Straße stadtauswärts und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe der Hausnummer 90 musste er sein Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen an der roten Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 28-jährige BMW-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Mit leichten Verletzungen wurden die beiden Fahrzeugführer in Kliniken gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Fahrzeug nach Unfall ohne Kennzeichen zurückgelassen – Zeugen gesucht

Kirchheim. Am Samstag (22.10.), gegen 22:25 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 35 aus Richtung Goßmannsrode kommend in Richtung Kirchheim. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Anschließend verließ der Fahrzeugführer den Unfallort in unbekannte Richtung und lies den Pkw – an dem sich zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme keine Kennzeichen befanden – vor Ort zurück. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Kirchheim alarmiert und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (21.10.), gegen 20 Uhr, parkte ein 23-jähriger Fahrer eines Daimler C220 Blue Tec aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße. Später stellte er einen Schaden am Stoßfänger vorne links fest. Vermutlich stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradfahrerin gestürzt

Neuenstein. Am Sonntag (23.10.), gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 52-jährige Kradfahrerin aus Neuenstein die Hersfelder Straße in der Ortslage Raboldshausen in absteigende Richtung. Dabei verlangsamte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihre Fahrt und war augenscheinlich im Begriff ihr Motorrad anzuhalten. Aus noch unklarere Ursache stürzte sie dabei und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Montag (24.10.), gegen 9.30 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Opel die Breitenstraße aus Richtung Untertor kommend in Richtung Obertor. Hinter ihm fuhr ein weiterer Pkw-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Dacia. In Höhe des Marktplatzes lenkte der Opel-Fahrer nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen sein Auto nach rechts, um kurz am rechten Fahrbahnrand zu halten. Der nachfolgende Dacia-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Es entstand Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Korrektur einer Pressemitteilung von Sonntag (23.10.): Blutentnahme bei 23-Jährigem

Am Samstagabend (22.10.) kam es gegen 20.20 Uhr, in der Gilfershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 48-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Fahrzeug die Gilfershäuser Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links in Richtung Bahnhof abbiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrzeugführer – ebenfalls aus Bebra – überholte zeitgleich den Abbiegenden, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von 6.500 Euro. Da der Verdacht auf Alkohol-/ und Drogen am Steuer bestand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkohol/- und Drogeneinfluss eingeleitet.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Montag (24.10.) kam es in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ostpreußenstraße/ Schlesienstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten, grauen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 – 9740 erreichbar.

Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Nieder-Gemünden. Am Dienstag (25.10.) kam es, gegen 2 Uhr, zu einem Alleinunfall mit drei Leichtverletzten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr ein 17-Jähriger aus Homberg (Ohm) mit seinem dreirädrigen Fahrzeug Piaggio Ape die Bahnhofstraße. In einer Linkskurve kippte das Fahrzeug aus noch unklarer Ursache um und landete auf dem Dach. Ein auf der Ladefläche befindlicher Mitfahrer konnte sich eigenständig vom Fahrzeug wegbewegen. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer mussten durch die Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Alle drei Personen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hauswand beschmiert

Fulda. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitagnachmittag (21.10.) bis Montagmorgen (24.10.) die Hauswand eines Kindergartens in der Mühlenstraße mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Fulda. Aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Montag (24.10.), zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr, ein goldfarbenes I-Phone 13 Pro. Das Handy hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Fulda. Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke „KTM“ sowie ein schwarz-weißes Mountainbike des Herstellers „BULLS“ entwendeten Unbekannte am Montagabend (24.10.). Zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr waren die beiden Fahrräder im Bereich des Simpliziusbrunnens mit jeweils einem Schloss gesichert gewesen. Die gestohlenen Zweiräder haben einen Gesamtwert von circa 4.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Scheune

Ehrenberg. Eine Scheune in der Schafsteiner Straße wurde in der Nacht zu Montag (24.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere und entwendeten draus einen Kraftstoffkanister mit circa 20 Liter Benzin im Wert von rund 50 Euro. Die Höhe des zudem entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Fulda. Am Freitag (21.10.) kontaktierten unbekannte Betrüger eine Frau aus Fulda über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Sohn aus. Anschließend täuschten die Täter eine Notlage vor und forderten die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags. Die Dame glaube den Angaben der Betrüger und überwies das Geld.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten!

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert!

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sachbeschädigung

Hauneck. Unbekannte beschädigten am frühen Montagmorgen (24.10.), gegen kurz nach 0 Uhr, Kabel einer Kommunikationsanlage im Rotenseer Weg in Unterhaun. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Rotenburg a.d. Fulda. Zwischen Sonntag (23.10.) und Montag (24.10.) kontaktierten unbekannte Betrüger eine Frau aus Rotenburg über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Sohn aus. Die Schwindler erklärten der Dame, dass der angebliche Sohn sich im europäischen Ausland aufhalte und daher eine ihr bislang unbekannte Rufnummer nutze. Anschließend täuschten die Täter eine Notlage vor und forderten die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags. Die Rotenburgerin glaube den Angaben der Betrüger zunächst und überwies das Geld. Wenig später kontaktierte sie ihren Sohn unter den ihr bekannten Rufnummern, erkannte den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Sportbootfahrerin mit Steinen beworfen – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Zwei bislang unbekannte Kinder warfen am Sonntag (23.10.), von einer Brücke im Bereich der B62 aus, mit Steinen nach einer Bootsfahrerin. Zur Tatzeit bewegte sich die Dame mit einem Sportboot auf der unter der Brücke verlaufenden Fulda. Sie wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die beiden Jungen sollen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren gewesen sein, kurze Haare gehabt und Fahrräder mit sich geführt haben. Eines der Kinder habe zudem eine braune, wattierte Weste getragen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hätten sich zur Tatzeit auch Angler im Bereich eines dortigen Stegs aufgehalten, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten.

Die Polizei sucht nun nach den Anglern sowie weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Kindern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Homberg (Ohm). Unbekannte stahlen zwischen Samstag (22.10.) und Montag (24.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-TX 47 eines weißen Fiat 500. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Am Tiefen Hain“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de