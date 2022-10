Limburg/Runkel: +++Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft+++

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen

(wie) Ein 33-jähriger Mann aus Runkel wurde am 19.10.2022 nach umfangreichen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Limburg wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft genommen. Durch einen anonymen Hinweis aus der Bevölkerung erhärtete sich der Verdacht gegen den Iraker, der aus einer Wohnung in Runkel Drogen an verschiedene Abnehmer verkauft haben soll und der der Polizei bereits zuvor bei Kontrollen in Limburg aufgefallen war. Nachdem Drogengeschäfte in Runkel beobachtet und dokumentiert werden konnten, wurde der Tatverdächtige am 18.10.2022 in Limburg kontrolliert und vorläufig festgenommen. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten verkaufsfertig verpackte Betäubungsmittel und dazugehöriges Material. Bei einer sodann durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden ebenfalls größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel gefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurde der Mann tags darauf der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Limburg vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

Auto entglast,

Limburg, Im Staffeler Wald, Sonntag, 16.10.2022 bis Montag, 24.10.2022, 10:45 Uhr

(wie) In der letzten Woche hat ein unbekannter Täter die Glasscheiben an einem Auto im Staffeler Wald eingeschlagen. Am Montagvormittag verständigte ein Zeuge die Polizei, da er im Wald bei Staffel einen grauen Opel Astra entdeckt hatte, bei dem sämtliche Scheiben eingeschlagen worden waren. Eine Streife der Limburger Polizei fuhr zum Tatort und nahm eine Strafanzeige auf. Bei dem Auto waren rundherum alle Glasscheiben zerstört worden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Scheiben an Schule beschädigt,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, bis Montag, 24.10.2022, 12:30 Uhr

(wie) In Limburg wurden am Wochenende Glasscheiben an einer Schule beschädigt. Der Hausmeister der Adolf-Reichwein-Schule verständigte am Montag die Polizei, da er bei seinem Rundgang zwei beschädigte Glasscheiben entdeckt hatte. Unbekannte Täter hatten offenbar das Schulgelände betreten und dort die Fensterscheiben eines Raumes von außen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Bei beiden Fenstern wurde jeweils die äußere der beiden Glasscheiben zerstört. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Der Sachschaden wird auf mindestens 3.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Brand im Badezimmer,

Hadamar-Niederzeuzheim, Heerstraße, Montag, 24.10.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Montagabend kam es in Niederzeuzheim zu einem Brand in einem Wohnhaus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17:00 Uhr in die Heerstraße gerufen, da dort in einem Badezimmer einer Wohnung ein Handtuch in Brand geraten war. Hierdurch brannte auch die Zimmertür. Die Bewohnerin konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr großenteils löschen. Es musste nur noch die Tür ausgehangen und im Freien komplett abgelöscht werden. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren aber offenbar nicht verletzt. Die Polizei nahm die Wohnung in Augenschein, geht aber derzeit nicht von einer strafbaren Handlung aus. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Kontrollen „Sicheres Limburg“,

Limburg, Montag, 24.10.2022

(wie) Am Montag hat die Polizei in Limburg wieder verstärkt in der Innenstadt kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten insbesondere die Rauschgiftkriminalität in der Stadt unter die Lupe. Es wurden zahlreiche Erkenntnisse erlangt, die bei der Polizei zu weiteren Ermittlungen führen werden. Die Polizei kontrollierte insgesamt 34 Personen. Vier Männer wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sieben Strafanzeigen fertigten die eingesetzten Polizeibeamten, sechs davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Mann floh mit seinem Auto vor der Kontrolle, wurde aber später an seiner Wohnanschrift festgenommen. Er war ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren. Insgesamt stellte die Polizei drei Fahrten unter Drogeneinfluss fest. Die Fahrer wurden jeweils vorläufig festgenommen und mussten eine Blutprobe abgeben. Bei einem Mann fanden die Beamten ein Ausweisdokument eines anderen Mannes. Das Dokument wurde sichergestellt. Die Polizei in Limburg wird ihre zielgerichteten Kontrollen im Stadtgebiet zur umfassenden Gewährleistung der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Raum weiter fortsetzen.