Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung vor Kiosk eskaliert, Wiesbaden,

Bleichstraße, 24.10.2022, 21.55 Uhr

(pa)In der Bleichstraße kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, in

deren Verlauf ein Mann durch mehrere Personen körperlich angegangen und verletzt

wurde. Gegen 21.55 Uhr soll es vor einem Kiosk zu einem Streit zwischen mehreren

Beteiligten gekommen sein. Die zunächst noch verbale Auseinandersetzung

eskalierte schließlich in der Form, dass mehrere junge Männer auf einen der

Beteiligten – einen 39-jährigen Wiesbadener – gemeinschaftlich eingeschlagen

haben sollen. Der dabei leicht verletzte Mann musste im Anschluss zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Geschädigten

soll es sich bei den Tätern um drei bis vier Männer Mitte bis Ende 20 gehandelt

haben. Sie sollen von schmächtiger Statur gewesen sein und eine „südländische

Erscheinung“ gehabt haben. Einer habe eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose

getragen. Ein anderer sei hell gekleidet gewesen. Die Gruppe habe einen

schwarzen Hund mitgeführt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

Körperverletzung in Linienbus,

Wiesbaden, Marktstraße, Haltestelle Dernsches Gelände, 24.10.2022, 16.30 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter in einem Linienbus einen anderen

Fahrgast angegriffen. Nach Schilderung des Geschädigten – einem 25-jährigen

Wiesbadener – befand er sich gegen 16.30 Uhr in einem Bus der Linie 14. An der

Haltestelle Dernsches Gelände habe sei er plötzlich und unvermittelt mit der

Faust gegen den Kopf geschlagen worden. Der Täter habe den Bus anschließend

verlassen und sei in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Angreifer soll etwa

20 bis 30 Jahre alt und circa 190cm groß gewesen sein. Er habe kurzes dunkles

Haar gehabt, eine dunkle Jacke getragen und sei geschminkt gewesen. Hinweise

nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

Einbrecher stehlen Bargeld,

Wiesbaden, Webergasse, 23.10.2022, 09.00 Uhr bis 24.10.2022, 23.10 Uhr

(pa)In den vergangen Tagen kam es in der Webergasse zu einem Wohnungeinbruch.

Zwischen Sonntagmorgen und dem späten Montagabend drangen Unbekannte durch das

Aufhebeln eines Fensters in eine in einem Mehrfamilienhaus befindliche Wohnung

ein. Die Täter begaben sich anschließend auf die Suche nach Wertgegenständen.

Sie entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten unerkannt vom

Tatort. Der an dem Fenster hinterlassene Schaden wird auf rund 500 Euro

beziffert. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(0611) 345 – 0 entgegen.

Metalldiebe auf Baustelle am Werk,

Wiesbaden, Schierstein, Freudenberg, 21.10.2022, 14.00 Uhr bis 24.10.2022, 08.00

Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes waren Metalldiebe in Schierstein am Werk. Wie am

Montagmorgen festgestellt wurde, hatte jemand im Zeitraum seit Freitagnachmittag

ein in der Freudenbergstraße gelegenes Wohnhaus betreten, an dem aktuell

Abrissarbeiten stattfinden. Es wurden diverse Kupferrohre sowie zwei Wasseruhren

entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0.

Autoreifen zerstochen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Hollerbornstraße, 24.10.2022, 18.00 Uhr bis

25.10.2022, 06.00 Uhr

(pa)Einen Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro verursachten Unbekannte in der

Nacht auf Dienstag in der Hollerbornstraße an geparkten Pkw. Vier auf dem

Parkplatz des dortigen Schwimmbads geparkte Fahrzeuge wurden über Nacht zum Ziel

von Zerstörungswut. Wie am Dienstagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, hatte

jemand die Reifen der Autos zerstochen. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2340.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit geöffneter Autotür schwer verletzt, Wiesbaden,

Frankfurter Straße, 24.10.2022, 11.10 Uhr

(pa)Am Montagvormittag hatte in der Frankfurter Straße das Öffnen einer Autotür

zur Folge, dass ein Fahrradfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht

werden musste. Ein 66-jähriger Radler befuhr gegen 11.10 Uhr den

Fahrradschutzstreifen der Frankfurter Straße aus Richtung New-York-Straße

kommend in Fahrtrichtung Langenbeckplatz, als sich plötzlich die Beifahrertür

eines auf der Abbiegespur befindlichen Opels öffnete, der dort bei roter Ampel

angehalten hatte. Der 65-jährige Beifahrer hatte dabei augenscheinlich nicht

oder nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Durch die Tür zu

Fall gebracht stürzte der Radler gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und

anschließend zu Boden. Der 66-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der

Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.

Ermittlungserfolg nach Tötung von Vögeln, Wiesbaden, Hauptbahnhof /

Bahnhofstraße, 21.09.2022 / 26.09.2022

(pa)Nach zwei tierschutzrechtlichen Straftaten, bei denen im vergangenen Monat

im Umfeld des Wiesbadener Hauptbahnhofs jeweils ein Vogel vorsätzlich getötet

worden war, konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Die Taten

trugen sich am 21.09. sowie am 26.09.2022 zu. Im ersten Fall war beobachtet

worden, wie eine Person im Bereich einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof eine

Taube fing und diese enthauptete. Bei der zweiten Tat, die sich in der

Bahnhofstraße hinter dem dortigen Bussteig zutrug, war eine Nilgans zum Opfer

desselben Vorgehens geworden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden

unter anderem Videoaufnahmen ausgewertet, auf denen die Person, die nach den

Taten jeweils mit dem Bus davongefahren war, ausgemacht werden konnte. Eine

Streife erkannte sie schließlich am Sonntag im Bereich der Innenstadt wieder,

sodass eine Kontrolle durchgeführt und die Identität festgestellt werden konnte.

Gegen die 20 Jahre alte Person mit Wohnsitz in Wiesbaden wird nun wegen

Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.