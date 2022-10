Kaiserslautern – Die Gartensaison im Japanischen Garten Kaiserslautern endet offiziell am Sonntag, den 30. Oktober 2022. Dank des Feiertags „Allerheiligen“ am Dienstag, den 01. November 2022, wird der Garten zum Abschluss einer erfolgreichen Saison am Montag, den 31. Oktober 2022 von 10.00 – 18.00 Uhr und an Allerheiligen von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet sein. Der Japanische Garten Kaiserslautern e.V. heißt zum Saisonabschluss noch einmal alle Mitglieder und Besucher herzlich willkommen.

Die feuerrote Herbstfärbung der japanischen Ahornbäume wird noch einmal zu bewundern sein, ebenso die als Großbonsai gestalteten und bis zu 50 Jahre alten Kiefern im Garten, die gerade ihren herbstlichen Pflegeschnitt erhalten haben.

Zum Saisonabschluss findet als musikalisches Highlight am Sonntag, den 30. Oktober 2022 der Auftritt der Kaiserslauterer Taikogruppe „Tennogawa“ statt, womit eine mittlerweile zwei Jahrzehnte alte Tradition des Japanischen Gartens fortgeführt wird. Um 15.00 Uhr wird „Tennogawa“ auf dem Rasenrondell die Besucher mit den Trommelklängen erfreuen. „Tennogawa“ wurde 2006 in Kaiserslautern gegründet, wobei die Namensgebung „tenno“ (jap. Kaiser) und „gawa“ (jap. Fluss, hier Lauter) auf die Herkunft der Musiker hinweist.