Auseinandersetzung am Bahnhof

Mainz (ots) – In der Nacht von Freitag 21.10.2022 auf Samstag 22.10.2022 kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen auf dem Mainzer Bahnhofsvorplatz. Hierbei zerbrach ein 25-Jähriger eine Glasfalsche und bedrohte damit mehrere Personen.

Einer der bedrohten Zeugen ging auf den Aggressor zu und es gelang ihm, diesem die Glasflasche aus der Hand zu schlagen. Im Anschluss kam es zur weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien, welche durch alarmierte Beamte der Bundespolizei unterbunden werden konnte.

Ein Beteiligter erlitt eine leichte Schnittwurde an der Hand. Der 25-Jährige musste im Anschluss in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert werden. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Nach den Ereignissen während des Fußballspiels wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet

Mainz (ots) – Am Freitag 21.10.2022 kam es während der Fußball Erstligaartie Mainz 05 gegen 1. FC Köln, zu einer Vielzahl polizeilich relevanter Ereignisse. Im Gästeblock kam es neben dem abbrennen von Pyrotechnik, zu einem Übergriff auf einen Rettungssanitäter.

Gegen Ende des Spiels wurde die Polizei zur Unterstützung des Ordnungsdienstes im Heimblock gerufen, da hier eine massive körperliche Auseinandersetzung im Gange war.

Nachdem Polizeikräfte am Block eintrafen und massiv angegriffen wurden, kam es zum polizeilichen Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock gegen die Angreifenden. Zusätzlich kam es nach Spielende zu einem Angriff auf mehrere Personen des Ordnungsdienstes.

Zur lückenlosen Aufklärung sämtlicher mit dem Fußballspiel in Zusammenhang stehender Ereignisse, hat die Polizeidirektion Mainz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Mainz unter der Rufnummer 06131/65-4277 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrunkener Student ohne Führerschein

Mainz (ots) – Ein 26-jähriger Student aus Rheinhessen genoss während seiner Vorlesung am Montagnachmittag diverse alkoholische Getränke. Als die Vorlesung kurz nach 16:00 Uhr beendet war, wollte der 26-jährige mit seinem Pkw nachhause fahren.

Ein Freund des 26-jährigen versuchte ihn mehrfach davon abzuhalten noch zu fahren und rief letztlich sogar die Polizei zur Unterstützung. In der Zwischenzeit war es dem 26-Jährigen allerdings gelungen loszufahren. Im Bereich der Koblenzer Straße konnte der Student von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 in seinem VW Golf gesehen und kontrolliert werden.

Der junge Mann hatte sogar im Auto ein Bier geöffnet und zeigte während der Polizeikontrolle leichte Probleme mit der Standfestigkeit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Anschluss musste der Mann mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie sich dort herausstellte, hatte er den Führerschein bereits wegen einer anderen Sache abgeben müssen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Zudem wird eine weitere Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am Montag 24.10.2022 gegen 20:15 Uhr unterzog eine Streife der PI Bingen einen 42-jähirgen Fahrer eines E-Scooters in der Espenschiedstraße einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten.

Der Fahrer lehnte einen Schnelltest zwar ab, räumte einen Konsum am Vorabend jedoch ein. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnte bei dem Fahrer zudem auch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.