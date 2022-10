Zeuge meldet alkoholisierten PKW-Fahrer

Frankenthal (ots) – Am Montag 24.10.2022 gegen 22.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gerade von der Flomersheimer Straße mit seinem Pkw losgefahren sei. Der Mann, ein 34-Jähriger aus Frankenthal, konnte sodann von der eingesetzten Streife in der Rheinstraße festgestellt und kontrolliert werden.

Hierbei wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Montag 24.10.2022 gegen 20.30 Uhr, touchierte ein 48-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw bei Ausparken den hinter ihm stehenden Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Toyota Aygo am 23.10.2022, in der Zeit von 10-14.00 Uhr, in der Berliner Straße/Höhe Hausnummer 12 ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam musste sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter alle 4 Reifen zerstochen hatten. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

