Landau in der Pfalz (ots) – Am Montag 24.10.2022 gegen 21:30 Uhr saß der Geschädigte auf einer Parkbank im Bürgerpark in Landau. 2 Jugendliche kamen auf ihn zugelaufen und wovon einer ihn beleidigte. Nach einem Wortgefecht, schlug einer der Jugendlichen dem Geschädigten mehrfach die Faust ins Gesicht.

Anschließend entfernten sich die beiden Jugendlichen zu Fuß von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.