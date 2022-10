Kreis Kaiserslautern – Im Rahmen des Beteiligungsprojektes JES und des Corona-Aufholpaketes, beides gefördert vom Land, setzt das Jugendamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern aktuelle Themen als Informationen für Eltern als auch für Kinder und Jugendliche in Printmedien um.

„Hier hat man alle relevanten Infos in der Hand“,

betont Landrat Ralf Leßmeister. Die Broschüre „Fit fürs Leben“ setzt gezielt bei Inhalten an, die für Jugendliche und junge Erwachsene interessant sind wie Finanzen, Sparen, Kredite, Verträge, (Sozial-) Versicherungen und Ernährung. Bei „Echt oder digital“ wird das Spektrum der Medienerziehung bearbeitet, von Studien, Änderungen des Jugendschutzgesetzes, Ausstattung, Datenschutz bis hin zu Gefahren im Internet.

Die dritte Broschüre behandelt das Thema „Gut gelingende Erziehung – das demokratische Miteinander in der Familie“. Aufbauend auf die Entwicklungsstadien im Leben eines Menschen wird der demokratische Erziehungsstil beleuchtet als Demokratiebildung in der kleinsten demokratischen Einheit Familie mit Tipps für gute und schlechte Zeiten. Wichtig ist und bleibt in der gesamten Erziehung, das Interesse an- und miteinander als auch die gelebte Kommunikation mit einem echten Austausch. Die Broschüren sind unter www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales zu finden (Beteiligung junger Menschen und Demokratiebildung, Fit fürs Leben, Medien) oder bei petra.brenk@kaiserslautern-kreis.de.