Es ist eines der besten Werke der letzten Jahre und begeistert Millionen von Fans und Zuschauer auf der ganzen Welt. Eine Serie, die mittlerweile zu einem eigenen Phänomen geworden ist und von Fanclubs über eine eigene Kultur bis hin zu tausend Auszeichnungen alles zu bieten hat.

Die Rede ist von Game of Thrones. Zuschauer sehen diese Show seit Jahren und der Hype scheint nicht nachzulassen. Aber was fasziniert uns an dieser besonderen Welt, in die wir dank den großartigen Schauspielern eintauchen dürfen? Und was macht diese Serie so beliebt?

Willkommen in einer neuen Welt

Game of Thrones wurde nun bereits mehrmals als die beste TV-Show ausgezeichnet. Ein Fakt, der nur noch einmal verstärkt über die Beliebtheit informiert. Es ist eine der atemberaubendsten Serien, die Sie sich ansehen können und mehr als nur spektakulär: Werfen Sie einen Blick auf die Sets, Kleider, Schmuck und Waffen. Die Handlung in Game of Thrones spielt sich in einer Fantasiewelt ab, die den Zuschauer an ein mittelalterliches Europa erinnert. Für viele ist genau das einer der Gründe für die große Faszination. Eine Fantasy-Welt mit großartigen Attributen ist nicht selten ein klarer Erfolgsfaktor. Das zeigte auch Harry Potter einige Jahre zuvor. Die beliebtesten Geschichten sind diejenigen, die in Fantasiewelten vorkommen. Wie real die Welt für die Zuschauer wird und wie intensiv sie diese wahrnehmen, zeigt sich darin, dass sie auch in der Realität oft an diese Orte erinnert werden.

Eintauchen in eine Fantasiewelt

Ein Punkt der Faszination ist, dass uns das Schauen der Serie ermöglicht, der realen Welt zu entkommen und in eine andere einzutauchen. Man kann für eine kurze Zeit alle Probleme des Erwachsenenlebens vergessen und sich in einer völlig neuen Welt wiederfinden. Das Game of Thrones ist ein sagenumwobener Ort, der nach einem anstrengenden Tag schön anzusehen ist.

Die Fantasiewelt können die Zuschauer auch außerhalb der Serie selbst erleben. Dank Fanshops, einer ganzen Community und Spielen ist Game of Thrones immer erlebbar. Im Internet können sie jegliche Informationen rund um die Serie jederzeit abrufen. Der Targaryen-Stammbaum gibt Fans eine zusätzliche Übersicht, die für das Verständnis der kommenden Folgen hilfreich sein kann. Auch Foren zum Austausch von Theorien und Spekulationen sind zu finden.

Ansammlung an Emotionen

Ein Grund dafür, warum uns Game of Thrones so fasziniert, ist unter anderem die große Ansammlung an Emotionen, die wir damit verbinden und die hervorgerufen werden können. Von Leidenschaft, Spannung und Kämpfen ist bei der Serie alles dabei. Wir fühlen mit, wir erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle und all das in nur einer einzigen Folge. Auch die endlos faszinierende Handlung und die Verwirklichung der verborgenen Wünsche in uns allen sind weitere Gründe, warum uns Game of Thrones so intensiv fasziniert. In der Welt von Game of Thrones findet man keine Gerechtigkeit, Menschenwürde und Ehrlichkeit, weil diese Eigenschaften dort fehlen. Alles, was ein echter Mensch schätzen könnte, ist für Game of Thrones-Helden irrelevant. Alles, was die Charaktere brauchen, ist Autorität und Macht. Die Zuschauer wollen die schockierenden Zusammenhänge miterleben, die sie in ihrem eigenen Leben nicht sehen.

Spannung in der Handlung

Wer die Serie selbst gesehen hat, weiß, dass in kaum einer anderen Handlung so oft etwas Spannendes passiert wie bei Game of Thrones. Und genau das fasziniert die Zuschauer. Der Punkt ist die hervorragende Handlung, in der alle zehn Minuten etwas Schockierendes passiert. Eine solche Handlung ist einmalig und bringt das Publikum dazu, eine Folge nach der nächsten gebannt zu verfolgen.