Bad Dürkheim: Dieselkraftstoff entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 22.10.2022 01:00 Uhr bis 23.10.2022, 11:00 Uhr wurden aus einem in der Gustav Kirchhoff Straße in Bad Dürkheim abgestellten Sattelschlepper 150 Liter Diesel entwendet. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und entwendeten insgesamt 150 Liter Dieselkraftstoff. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Diesel in einen Abwassergully floss. Daher wurde die Feuerwehr verständigt, die ein weiteres Einfließen verhinderte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Halbnackt auf Roller unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.10.2022 gegen 00:00 Uhr sollte ein Rollerfahrer am Ortseingang von Herxheim am einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 17-Jährige befuhr die B271 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Beim Erkennen der Polizeibeamten bremste er ab, wendete seinen Roller und versuchte sich so der Polizeikontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Verfolgung konnte er schließlich am Ortseingang Dackenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 17-Jährige weder eine Hose noch eine Unterhosen trug. Auf Nachfrage gab er an, eine Wette verloren und nun als Strafe eine Runde nackt mit dem Roller fahren zu müssen. Beim Erblicken der Polizeibeamten habe er es mit der Angst bekommen und sei daher davongefahren. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum bestanden keine. Der 17-Jährige wurde wegen Belästigung der Allgemeinheit als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit belehrt und über sein Fehlverhalten aufgeklärt. Im Anschluss wurde er dann, nun aber komplett bekleidet, aus der Kontrolle entlassen.

Weidenthal, Neidenfels: Motorradunfall im Tal – Rettungshubschrauber im Einsatz

Weidenthal/ Neidenfels (ots) – Am 23.10.2022, gg. 14:15 Uhr, kam es auf der B39, zwischen Weidenthal und Neidenfels zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrern. Der 25jährige Unfallverursacher aus Landau fuhr in Richtung Neidenfels und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 17jährigen Leichtkraftradfahrer aus Böhl-Iggelheim. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es bestünde jedoch keine Lebensgefahr. Die Fahrbahn war ca. 45 min halbseitig gesperrt. Die Feuerwehren aus dem Tal waren mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort. Weiter waren 2 Rettungswagen, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

