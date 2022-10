Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.10.2022 wegen 14:00 Uhr kam es an der Kreuzung Landauer Straße/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57-jährige Mofa-Fahrer die Landauer Straße in Richtung Innenstadt (Vorfahrtsstraße) und wurde beim Überqueren der Kreuzung von einem 86-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Richtung Autobahn befuhr, erfasst. Durch den Zusammenstoß kam der Mofafahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Am Mofa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund eines Ampelausfalls an der Kreuzung erfolgte die Vorfahrtsregelung durch die dortigen Verkehrszeichen. Der verständigte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, da der Verletzte nicht behandelt werden musste. Die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1200EUR.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.10.2022 gegen 15:00 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer, welcher mit einem platten Reifen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Haßlocher Straße fuhr. Anschließend sei der augenscheinlich betrunkene Fahrer in den Markt gewankt. Als die Streife vor Ort eintraf, konnte der Mann an seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der Mann an, dass er seinen Reifen an einem hohen Bordstein beschädigt habe (Schaden: 100 Euro). Im Gespräch stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch den Zusammenstoß mit dem Bordstein entstand kein Fremdschaden.

Neustadt: Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.10.2022 zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz Am Strohmarkt Süd ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Mazda mit NW-Kennzeichen durch Unbekannte mittels Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden an der Frontscheibe beläuft sich auf ca. 350EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Bettelbetrügerinnen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.10.2022 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Bettelbetrug. Laut Zeugenangaben verschenkten dort zwei Frauen Rosen im Auftrag der „Tafel“ und wollten hierfür eine Spende. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um Betrügerinnen handelt, da sie nicht von der „Tafel“ beauftragt wurden. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Damen verlief erfolglos.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):