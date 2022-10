Mit Messer verletzt – Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Zwei Männer im Alter von 31-35 Jahren trafen sich am Sonntag 23.10.2022 gegen 19.30 Uhr, im Bereich der Leuschnerstraße, um sich auszusprechen. Während des Gesprächs entwickelte sich ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Hierbei zog der 35-Jährige ein Messer und verletzte den 31-Jährigen leicht. Anschließend flüchtete der 35-Jährige. Gegen ihn wird nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Beim Aufbrechen erwischt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Ein 37- und ein 39-Jährigen wurden am Montag 24.10.2022 gegen 03.21 Uhr, zufällig von einer Polizeistreife in der Nähe eines Zigarettenautomaten in der Wöllnerstraße beim Aufbruch beobachtet. Beim Erblicken der Polizeistreifen versuchten die beiden Männern zu Fuß zu flüchten, wurden aber von den Polizeibeamten eingeholt und gestellt.

Die beiden Männer führten typisches Aufbruchwerkzeug mit. Beide müssen sich nun wegen des Diebstahls aus einem Automaten verantworten. Ob die Personen für die bereits in Vergangenheit verübten Zigarettenautomatenaufbrüche verantwortlich sind, wird derzeit noch ermittelt.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag 22.10.2022 auf Sonntag 23.10.2022 einen Zigarettenautomaten in der Wasgaustraße auf. Ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auseinandersetzung nach Foulspiel

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Aufgrund eines Foulspiels während eines Fußballspiels am Sonntag 23.10.2022 um 17 Uhr auf einem Fußballplatz im Bereich der Teichgasse, gerieten mehrere Personen aneinander und schlugen aufeinander ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden 3 Personen verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.