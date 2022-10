Frankfurt am Main: Internationale Operation gegen Produktpiraterie – Umfangreiche Sicherstellung gefälschter Produkte

Frankfurt (ots) – (di) Bei einem internationalen Schlag gegen Produktpiraterie

konnten bereits im Juli mehrere Millionen sowohl gefälschter als auch

gesundheitsgefährdender Spielwaren aus dem Verkehr gezogen werden.

Am 05. Juli 2022 wurden bei umfangreichen polizeilichen Maßnahmen im Zuge einer

Operation gegen Produktfälscher über 3.000.000 gefälschte/gefährliche Spielwaren

in einem Logistiklager einer großen Online-Verkaufsplattform in Frankenthal

(Pfalz) durch das Kommissariat für Wirtschaftskriminalität und Verbraucherschutz

der Frankfurter Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen und Abstimmungen, die auf

internationaler und nationaler Zusammenarbeit beruhten. Ausgehend von

Ermittlungen des französischen Zolls wurde festgestellt, dass eine hohe Anzahl

gefälschter Spielwaren über die Online-Verkaufsplattform nicht nur in

Frankreich, sondern auch in Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Tschechien und

England zum Verkauf angeboten wurden.

Nachdem die französischen Behörden bereits im Jahr 2021 ca. 1.300.000 Artikel

sichergestellt hatten, begann in Zusammenarbeit mit Europol Anfang 2022 die

zweite Operation, an der sich das Kommissariat für Wirtschaftskriminalität und

Verbraucherschutz der Frankfurter Kriminalpolizei beteiligte.

Durch Ermittlungen des französischen Zolls konnten in diesem zweiten Komplex

insgesamt ca. 10.000.000 Artikel identifiziert und in Zusammenarbeit mit dem

Betreiber der Online-Verkaufsplattform für den europaweiten Verkauf geblockt

werden. Bei den Spielwaren handelt es sich unter anderem um Aufkleber,

Süßigkeitenboxen, Geburtstagszubehör, Briefumschläge und Einladungskarten,

Tattoos und Spielfiguren. Sämtliche Produkte stammten hierbei aus China.

Der Ermittlungserfolg steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Engagement und

der Zustimmung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, den Ermittlungskomplex

aufgrund der gewonnen Erkenntnisse einzuleiten, sondern auch im Kontext der

guten Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden auf nationaler und internationaler

Ebene.

Wäre in diesem Fall kein Ermittlungsverfahren eröffnet worden, kann davon

ausgegangen werden, dass die bislang angehaltenen Waren auf dem deutschen Markt

trotz Markenrechtsverstößen und Gesundheitsgefährdung angeboten und verkauft

worden wären.

Vom französischen Zoll veranlasste Laboruntersuchungen haben in diesem Kontext

nämlich ergeben, dass neben den bestätigten Verstößen gegen das Markengesetz die

Spielwaren auch gesundheitsschädigende und gesundheitsgefährdende Stoffe

beinhalteten.

Frankfurt-Dornbusch: Personenkontrolle führt zur Festnahme – Drogen aufgefunden und illegal in Deutschland

Frankfurt (ots) – (di) Am gestrigen Sonntag (23. Oktober 2022) führte eine

Personenkontrolle zum Auffinden einer nicht geringen Menge an Drogen. Aber nicht

nur das. Die hierbei kontrollierte Person wurde auch noch zur Abschiebung

gesucht.

Im Rahmen von Personenkontrollen in der Elisabeth-Schwarzhaupt-Anlage fiel den

Polizisten vom 12. Polizeirevier gegen 16:40 Uhr im Bereich der dortigen

Basketballkörbe unter anderem ein 43-Jähriger ins Auge, der sich beim Erblicken

der Polizisten zunächst aus dem Staub machen wollte. Die Beamten kontrollierten

die Person und fanden in deren Jackentaschen dann knapp 270 Gramm Haschisch.

Bei der Überprüfung der Personalien wurde auch noch festgestellt, dass sich der

43-jährige Serbe unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält und von der zuständigen

Ausländerbehörde zur Abschiebung gesucht wird. Neben der Anzeige wegen des

unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln droht ihm nun auch noch die

Abschiebung aus Deutschland.

Frankfurt: Am Sonntag ist „Tag des Einbruchschutzes“ – Die Beratungsstelle der Polizei informiert

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 40 und 48 Jahre alte Männer haben am gestrigen

Sonntagmorgen versucht, mit einem Schuhlöffel in ein Mehrfamilienhaus in der

Friedberger Landstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die zwei

Verdächtigen an der Eingangstür des Gebäudes und verständigte die Polizei.

Beamte nahmen die zwei Männer noch auf frischer Tat fest. Gegen das Duo, welches

die Streife auf die Polizeiwache begleiten musste, wurde ein Strafverfahren

wegen versuchten Einbruchs eingeleitet.

Aufgrund solcher Taten lädt die Frankfurter Polizei alle interessierte

Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, sich am bundesweiten „Tag des

Einbruchschutzes“, welcher am kommenden Sonntag, den 30. Oktober 2022,

stattfindet, in der polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil zu informieren.

Getreu dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ soll die durch die

Zeitumstellung gewonnene Stunde sinnvoll genutzt werden, um sich vor Ort zum

Thema Einbruchsschutz umfassend beraten zu lassen und die

Sicherheitsempfehlungen der Polizei im Alltag umzusetzen.

Wie verhalte ich mich beim Verlassen der Wohnung richtig? Was muss ich beim

Schließen der Haustür und Fenster beachten? Wie mache ich es potenziellen

Einbrechern schwerer? Welche Sicherungstechniken gibt es?

Schauen Sie gerne bei der Beratungsstelle vorbei!

Wann? Sonntag, 30. Oktober 2022, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Wo? Polizeiliche Beratungsstelle der Polizei Frankfurt, Zeil 33

Eine Terminvereinbarung ist NICHT erforderlich.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle, Zeil 33, neben dem 1. Revier, 60311 Frankfurt am

Main Normale Öffnungszeiten (Mo., Mi. Fr. von 08.00 bis 12.00 und Do. von 16.00

bis 19.00 Uhr)

Außerhalb der Öffnungszeiten sind auch Beratungen zu Hause möglich.

Tel.: 069 / 755 55555

E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Personenunfall bei Rangierarbeiten

Mainz-Bischofsheim (ots) – Am Samstagmorgen (22. Oktober) kam es im Güter- und

Rangierbahnhof Mainz-Bischofsheim zu einem Unfall, bei dem ein 35-jähriger Mann

aus Weinheim verletzt wurde.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der bei den Rangierarbeiten involvierte

Mitarbeiter der Deutschen Bahn zwischen einen Güterzug und einen Unterstand und

wurde eingequetscht. Hierdurch erlitt der 35-Jährige Verletzungen im Bereich der

Lunge.

Nach dem Unfall verlies der Mann zunächst selbständig den Unfallort, wurde

letztlich jedoch mittels einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Güterzug überfährt E-Scooter und mehrere Sachbeschädigungen

Frankfurt am Main (ots) – In der Nacht zu Samstag (22. Oktober) kam es am

Bahnhof Frankfurt am Main Ost zu mehreren Vorfällen, zu denen die Bundespolizei

nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein E-Scooter in die Gleise geworfen,

welcher durch einen herannahenden Güterzug überfahren wurde. Der Roller

verkantete sich am Zug und wurde einige Meter mitgezogen, ehe er im Gleis

liegenblieb.

Zusätzlich konnten drei Schaufensterkästen in der Unterführung festgestellt

werden, welche durch den Wurf von zwei E-Scootern zerstört wurden.

Die Schadenshöhe ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für

die Bergung des E-Scooters aus den Gleisen wurde der Bahnhof Frankfurt am Main

Ost kurzzeitig gesperrt.