Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Drogen im Blut –

Ein positiver Drogenschnelltest hatte für einen 26-Jährigen eine Blutentnahme zur Folge. Der in Münzenberg lebende Opelfahrer war am Sonntagnachmittag in der Große Wendelstraße unterwegs. Gegen 16.25 Uhr fiel er einer Streife auf, die ihn dort stoppte. Reaktions- und Konzentrationstests erhärteten den Verdacht, dass der Münzenberger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain, Amphetamin sowie THC nach. Ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe auf der Butzbacher Wache ab. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Wölfersheim-Berstadt: Kennzeichen verschwunden –

In der Butzbacher Straße schlugen Kennzeichendiebe an einem VW Crafter zu. Der weiße Kleintransporter parkte von Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 59. Zeugen, die die Diebe dort beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der beiden Nummernschilder (FB-TJ 46) machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Wetterau: Mit Promille unterwegs –

Am Wochenende zogen Polizisten der Wetterau zwei Promillefahrer und eine Promillefahrerin aus dem Verkehr. Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.00 Uhr, erwischte es einen 17-jährigen Motorradfahrer. Der in Nidda lebende Jugendliche war mit Promille auf seiner 125-er Maschine unterwegs. Eine Viertelstunde später stoppten Ordnungshüter in Ortenberg einen 32-Jährige auf seinem Roller. Auch der Randstädter stand unter Alkoholeinfluss. Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife eine BMW-Fahrerin in Bad Nauheim. Der Alkoholtest der 41-Jährigen aus Mainhausen brachte es auf 1,51 Promille. Für alle drei rückte ein Arzt an und nahm Blutproben ab. Zudem stellten die Polizisten die Führerscheine des Jugendlichen aus Nidda sowie der BMW-Fahrerin aus Mainhaisen sicher. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Nauheim – Steinfurth: Gegen Hauswand geprallt –

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag, 22. Oktober, ein 72-jähriger Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab und pralle in der Steinfurther Hauptstraße gegen eine Hauswand. Dabei zog sich der Bad Nauheimer gegen 2.35 Uhr Verletzungen zu und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der schwer beschädigte Ford musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden am Haus, die ersten Schätzungen zufolge 8.000 Euro betragen. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum beim Fahrer, die Ermittlungen dazu dauern an. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Fahrrad geklaut –

Aus einer Garage in der Sülzbergstraße entwendeten Unbekannte ein Prophete-E-Bike im Wert von rund 1.100 Euro. Offenbar erkannten sie zwischen Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, die günstige Gelegenheit, die Garagentür mit dem im Schloss steckenden Schlüssel zu öffnen. Von innen öffneten sie auch noch das Garagentor und entfernten sich mit dem grünen Fahrrad. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Altenstadt: Einbrecher scheitert –

Ein unbekannter Mann versuchte am Sonntag, 23. Oktober, über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zum Bachstaden“ zu gelangen. Hebelversuche und sogar das Schlagen mit einem Stein gegen die Scheibe führten nicht zum gewünschten Erfolg, sodass der Dieb gegen 15.30 Uhr sein Vorhaben abbrach und einen Schaden von 500 hinterließ. Zeugen beschreiben den Unbekannten als schlank und etwa 190 cm groß. Er trug eine schwarze Strickmütze, eine rote Jacke mit gelben Applikationen und dem „Shell“-Logo, eine dunkle Cargohose, weiße Turnschuhe und hatte einen schwarzen „Nike“-Turnbeutel dabei. Vor dem versuchten Einbruch soll er sich bereits in der Straße aufgehalten und offenbar Häuser fotografiert haben. Dabei war er in Begleitung einer Frau, die etwa 170 cm groß und schlank sein soll. Sie trug eine dunkle Jacke und Hose und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Personen bemerkt und kann die Angaben ergänzen? Wer kennt die beschriebenen Personen und kann Hinweise auf ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Altenstadt- Lindheim: Gegen Rollladen geschlagen –

Schäden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden am Samstag, 22. Oktober, an zwei Rollläden eines Hauses in der Straße „Im Winkel“. Vermutlich schlugen Unbekannte gegen 2.45 Uhr gegen die Rollläden und rannten anschließend weg. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Gedern: Mit Promille Unfall gebaut –

Der wirtschaftliche Totalschaden eines VW Golf und vierstellige Schäden an den Außenanlagen von zwei Grundstücken im Schwalbenweg sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstag, 22. Oktober, gegen 2.50 Uhr passierte. Vermutlich aufgrund des vorausgegangenen Alkoholkonsums geriet ein 23-jähriger Gederner von der Fahrbahn ab, fuhr über das eine Grundstück herüber und kam im Eingangsbereich des zweiten Grundstücks zum Stillstand. Er blieb unverletzt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Höhe des entstandenen Schadens wird insgesamt auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Büdingen, Telefonnummer 06042/96480, zu wenden.

Nidda: Vandalen in der Kirche –

Heruntergeworfene Gesangsbücher, beschädigte Kerzen und Verschmutzungen mit Kerzenwachs auf dem Altar und der Bibel stellten Zeugen am Samstag, 22. Oktober, in der Kirche in der Pfarrgasse fest. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich während der Öffnungszeiten zwischen 15 und 17 Uhr, der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise: (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Vilbel: Unbekannte stecken Mülleimer in Brand –

Insgesamt drei Mülleimer brannten in der Zeit zwischen 1.55 Uhr und 3.15 Uhr am Montag, 24. Oktober. Feuerwehrkräfte löschten die Brände in der Heinrich-Heine-Straße am Festplatz, an der Holzbrücke im Niddapark und in der Frankfurter Straße. Insgesamt entstanden mehrere hundert Euro hohe Schäden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat im genannten Tatzeitraum Personen an den jeweiligen Orten oder in der Nähe beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: Lack zerkratzt –

Unbekannte hinterließen mehrere Kratzer an einem in der Homburger Straße geparkten schwarzen Hyundai Tucson. Die Schäden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden am Samstag, 22. Oktober, vermutlich zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Vilbel- Dortelweil: Krananhänger gestohlen –

Einen Krananhänger vom Hersteller Paus im Wert von rund 120.000 Euro entwendeten Unbekannte vom Fahrbahnrand in der Willy-Brandt-Straße. Der rot-graue Anhänger kam am Freitag, 21. Oktober, zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr abhanden. Die Kriminalpolizei in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Freitag Personen mit dem Anhänger in der Willy-Brandt-Straße hantieren sehen?