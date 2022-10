Flaschensammler geht auf Lokführer los

Gießen (ots) – Ein 52-Jähriger aus Friedberg ging am vergangenen Samstag

(22.10.) im Bahnhof Gießen auf einen 62-jährigen Lokführer los. Der Grund: Der

Bahnmitarbeiter erwischte den Mann aus Friedberg, der offensichtlich als

Flaschensammler unterwegs war, als er unerlaubt die Bahngleise überschritt.

Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der 52-Jährige aggressiv und

schlug auf den Lokführer ein. Dieser prallte bei einem Ausweichmanöver gegen

einen Pfeiler und verletzte sich dabei im Gesicht. Beamte des

Bundespolizeireviers Gießen stellten die Identitäten der Beteiligten fest.

Gegen den Mann aus Friedberg leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren

wegen Körperverletzung ein. Der 52-Jährige kam nach den polizeilichen Maßnahmen

wieder frei.

Diebin verletzt zwei Bundespolizisten bei Festnahme

Gießen (ots) – Eine 20-jährige Frau sorgte Freitagabend (21.10./21Uhr) für

mächtig Ärger im Bahnhof Gießen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen

beobachtete die junge Frau zuvor, wie sie in einem Zug einen Rucksack stahl und

anschließend versuchte zu flüchten. Bei der Festnahme war die Diebin so

aufgebracht und aggressiv, dass ihr Handschellen angelegt werden mussten, um sie

für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Revier zu bringen. Auf dem Weg zur

Dienststelle leistete die 20-Jährige aktiven Widerstand und ließ sich mehrmals

absichtlich fallen. Dabei stürzte eine Bundespolizistin zu Boden und verletzte

sich am Knie. Ein Bundespolizist verletzte sich durch das ständige Sperren der

Frau am Finger. Beide Beamten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben und

konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Alkohol im Spiel

Im Revier angekommen beleidigte die junge Frau zudem die eingesetzten Beamten.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Nachdem sich die Frau in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert hatte, wurde sie

gegen 3 Uhr wieder auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 20-Jährige ein Strafverfahren

u.a. wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Polizeibeamte, der Beleidigung

und des Diebstahls eingeleitet.

Hungen: Auseinandersetzung in der Tankstelle

In der Friedberger Straße in Hungen kamen sich am Sonntagmittag zwei Personen in die Haare. Offenbar hatte ein 41 – Jährige den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und einen 34 – Jährigen beleidigt. In der Folge gab es ein Wortgefecht und dann anschließend eine handfeste Auseinandersetzung. Beide Personen wurden leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Buseck: Zwei Personen festgenommen

Im Flößerweg in Alten-Buseck wurden am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Benzindiebe festgenommen. Die beiden Männer hatten Benzin aus einem Laster abgezapft, als sie in flagranti ertappt wurden. Der 34 – Jährige und sein Begleiter waren offenbar gerade dabei, mehrere Kanister zu befüllen. Zeugenhinweise führten dann zu dem Polizeieinsatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Reiskirchen: Einbruch in Nagelstudio

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Reiskirchen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Feuerlöscher als Tatmittel benutzt. Die Diebe beschädigten damit eine gläserne Zugangstür und durchsuchten in dem Innenraum mehrere Schränke. Mit etwa 100 Euro verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstag (22.Oktober) zwischen 2.30 Uhr und 18.00 Uhr die Gnauthstraße in Richtung Schiffenberger Weg. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 27 einen am Fahrbahnrand geparkten grünen Daimler C180am linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Am Freitag (21.Oktober) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Leipziger Straße einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8a geparkten weißen Renault Traffic am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 75 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen Kleintransporter mit Gießener Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kind angefahren und leicht verletzt

Am Freitag (21.Oktober) gegen 10.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Marshallstraße in Richtung Clevelandstraße. Dabei übersah der Unbekannte offenbar ein 12-jähriges Kind, welches im Kreuzungsbereich die Straße überquerte und fuhr das Kind an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte und beging somit offenbar eine Unfallflucht. Der 12-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Parken Mazda touchiert

Am Samstag (22.Oktober) zwischen 17.30 Uhr und 18.20Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Mazda. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den schwarzen Mazda 3 auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Renault beschädigt

1500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (22.Oktober) 9.00 Uhr und Sonntag (23.Oktober) 21.40 Uhr in der Straße „Lumdagarten“. Als der Besitzer zu seinem rotgoldenen Clio zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Samstag (22.Oktober) 17.00 Uhr und Sonntag (23.Okotber) 15.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Walltorstraße. An der Kreuzung zum Asterweg kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Straßenschild. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mofafahrer missachtet Vorfahrt

Ein zunächst unbekannter Mofafahrer befuhr am Samstag (22.Oktober) gegen 17.45 Uhr die Troppauer Straße in Richtung Sudetenlandstraße. An der Einmündung der Johannesbader Straße missachtete der Mofafahrer offenbar die Vorfahrt einer 36-Jährigen in einem Mercedes, die von der Johannesbader Straße in die Troppauer Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen führten zu einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Samstagabend (22.Oktober) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann in einem Fiat die Seestraße und ein 66-jähriger Mann in einem VW die Wiesenstraße in Richtung Wetzlarer Straße. Offenbar übersah der Fiat-Fahrer in Höhe der Hausnummer 16 die Vorfahrt des VW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Wildunfall

Sonntagabend (23.Oktober) gegen 19.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem BMW die Landstraße 3045 von Heuchelheim in Richtung Kinzenbach als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Gießen: Zusammenstoß beim Überholen

Am Sonntagabend (23.Oktober) gegen 20.25 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau in einem Mitsubishi den rechten Fahrstreifen der Marburger Straße und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Mitsubishi-Fahrerin auf die linke Spur und es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 24-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Sonntagabend (23.Oktober) gegen 22.20 Uhr befuhren ein 20-jähriger Opel-Fahrer und ein 21-Jähriger in einem Hyundai hintereinander die Landstraße 3358 von Gießen in Richtung Lich. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief, bremste der Opel-Fahrer. Den Bremsvorgang bemerkte der Hyundai-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Der Opel-Fahrer, ein 20-jähriger Mitfahrer sowie der Hyundai-Fahrer verletzten sich beim dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Biebertal: Unfall in der Gießener Straße

Ein 31-jähriger Mann aus Stadtallendorf in einem Toyota befuhr Montagnacht (24.Oktober) gegen 0.52 Uhr die Straße „Am Turnerplatz“ und beabsichtigte in die Gießener Straße einzubiegen. Vermutlich beachtete der Stadtallendorfer den fließenden Verkehr nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 26-Jährigen, der auf der Gießener Straße in Richtung Biebertal unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Wettenberg: Kontrolle verloren

Ein 34-jähriger Mann aus Biebertal in einem Ford befuhr Montagmorgen (24.Oktober) gegen 08.25 Uhr die Bundesautobahn 480 aus Biebertal kommend in Richtung Gießen. Offenbar verlor der Ford-Fahrer auf der Tangente zu Bundesstraße 429 die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Der 34-Jährige verletzte sich leicht un wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Polizei sucht weitere Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 49 – Hinweise auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom letzten Freitagabend auf der B 49 bei Grünberg sucht die Polizei nach Zeugen. Möglicherweise, so die bisherigen Ermittlungen, waren zwei Beteiligte des Unfalls zuvor an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen.

An dem der Polizei gemeldeten Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Offenbar hatte ein 21 – jähriger Fahrer eines 3 – er BMW gegen 17.40 Uhr bei einem Überholvorgang im Bereich der Abfahrt Harbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge stellte sich der BMW des im Vogelsbergkreis wohnenden Mannes quer vor einen Audi eines 60 – Jährigen aus Grünberg. Der Audi prallte gegen den BMW. Danach kam der BMW von der Fahrbahn ab und kam an einer Baumgruppe neben der Straße zum Stehen.

Der Fahrer des BMW und zwei Mitfahrer wurden verletzt und mussten danach in Kliniken behandelt werden. Der Audi wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf fast 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich durch Zeugenbefragungen Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Fahrer eines blauen VW Golf mit Gießener Kennzeichen den grauen BMW aus dem Vogelsbergkreis und ein weiteres Auto eines Zeugen vor dem Unfall auf der Fahrt in Richtung Grünberg überholte. Anschließend überholte der BMW-Fahrer offenbar das Auto des Zeugen und fuhr dem Golf mit hoher Geschwindigkeit hinterher. Nach der Abfahrt Harbach überholte der Fahrer des BMW den Golf – Fahrer und setzte sich wieder davor. Das mutmaßliche Rennen ging dann weiter in Richtung Grünberg, als der Golf-Fahrer wieder den BMW überholte. Auf diesem Teilstück stießen die beiden Beteiligten auf einen vor ihnen fahrenden Audi-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Grünberg unterwegs war. Gerade als der Golf Fahrer sich neben dem Audi befand, setzte der BMW dann auf der nur zweispurigen Fahrbahn (Eine Fahrspur in jede Richtung) zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Dabei kam es dann zu dem oben beschriebenen Unfall. Der Fahrer des VW Golf setzte danach offenbar seine Fahrt fort. Ermittlungen führten zu einem 35 – Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt.

Wegen Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird gegen den 21 – Jährigen BMW Fahrer sowie den 35 – Jährigen VW Golf Fahrer ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinwiese darauf geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Buseck: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Geldautomaten am Samstagmorgen – Täter flüchten offenbar ohne Beute

Auf der Suche nach Zeugen ist die Gießener Kriminalpolizei nach der Sprengung eines Geldautomaten in Alten-Buseck.

Offenbar hatten Unbekannte mittels Sprengstoff am frühen Samstagmorgen eine SB-Filiale gesprengt und dabei einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Trümmerteile flogen mehrere Meter weit und beschädigten einen in der Nähe abgestellten PKW.

Die Täter erbeuteten offenbar kein Bargeld. Anschließend flüchteten sie offenbar in einem weißen Q 3 oder Q 5 Audi.

Die Polizei bittet Zeugen, die vor oder nach dem hörbaren Knall (22.10.22, gegen 02.05 Uhr) am Samstagmorgen etwas Verdächtiges in der Straße Am Rinnerborn mitbekommen haben.

An der Tat dürften mehrere Täter beteiligt gewesen sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 6555 entgegen.