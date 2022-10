Pkw auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Zeit: Freitag, 21.10.2022, 16:00 Uhr bis Freitag, 21.10.2022, 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag (21.10.2022) schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Skoda Fabia Kombi ein und entnahmen eine auf der Rücksitzbank befindliche Stoffumhängetasche der Marke „Converse“. Das Auto stand auf dem Wanderparkplatz „Kellerhute“ in Jesberg-Densberg. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Am Auto selbst entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 06691/943-0.

Einbruch in Metzgerei

Zeit: Freitag, 21.10.2022, 21:15 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 03:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.10.2022) verschafften sich unbekannte Täter in der Straße „Im Höfchen“ in Neukirchen-Seigertshausen gewaltsam Zutritt in eine dortige Metzgerei.

Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten der Metzgerei nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich gelang es den unbekannten Tätern einen Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe sowie eine leere Registrierkasse zu erbeuten. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1300,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.