Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Polizei nimmt 22-Jährigen nach Sachbeschädigungen an zwei Autos fest

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 22-Jähriger in der Bad Arolser Bahnhofstraße. Er beschädigte zwei Autos, urinierte in der Öffentlichkeit und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Auf ihn warten nun mehrere Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ein Zeuge rief gegen 01.00 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass ein junger Mann in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen zwei Autos beschädigt habe und nun von mehreren Personen festgehalten werde.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellten sie zunächst mehrere Personen fest, die um den vermeintlichen Tatverdächtigen standen. Die Zeugen schilderten anschließend, dass der 22-Jährige einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße überqueren wollte. Aus diesem Grund hielt ein Auto an. Der 22-Jährige sei plötzlich auf das Auto zugegangen und habe an die Fahrzeugfront uriniert. Der Fahrer setzte sein Auto zurück und sprach den jungen Mann an. Dieser habe nun mit seinem Handy auf die Motorhaube geschlagen, anschließend seinen Weg auf dem Fußgängerüberweg fortgesetzt. Dort hatte mittlerweile ein zweites Auto angehalten. An diesem habe der 22-Jährige ein Wischerblatt des Heckscheibenwischers abgerissen und mit seinem Handy gegen eine Bremsleuchte geschlagen. Danach konnten mehrere Zeugen den unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Festnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Diese fanden bei der nun folgenden Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana. Der Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und wurde am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizeistation Bad Arolsen leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in zwei Fällen, Beleidigung der Polizeibeamten und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit gegen den polizeibekannten 22-Jährigen ein.

Diemelstadt-Rhoden – Diesel aus Bagger gestohlen

Insgesamt etwa 200 Liter Diesel entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus zwei Baggern in Diemelstadt-Rhoden.

Die Baufahrzeuge wurden am Freitagnachmittag in einem Waldgebiet nahe dem „Holzplatz Rhoden“ abgestellt. Am Montagmorgen mussten die Bauarbeiter feststellen, dass Unbekannte die Schlösser der Tankdeckel an zwei Baggern aufgebrochen hatten. Aus den Tanks zapften die Täter insgesamt etwa 200 Liter Diesel im Wert von über 400 Euro ab. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Rentner sammelt Leergut, 29-Jähriger fühlt sich gestört und schlägt mit Schlagstock

Am Samstagabend kam es am Korbacher Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die damit endete, dass ein 29-Jähriger einen 78-Jährigen mit einem Schlagstock schlug. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Der Rentner erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 18.40 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge hatte am Busbahnhof beobachtet, wie ein Mann mit einem Schlagstock auf einen älteren Mann eingeschlagen hatte. Kurz darauf trafen zwei Streifenwagen der Polizeistation Korbach am Tatort ein. Dort konnten sie den unter Alkoholeinfluss stehenden 29-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen und den Schlagstock sicherstellen. Die ersten Befragungen des 78-Jährigen und von weiteren Zeugen ergaben, dass der 29-Jährige dem Rentner das Sammeln von Leergut am Busbahnhof untersagen wollte. Im Verlauf der folgenden Auseinandersetzung soll er dann mehrfach mit dem Schlagstock auf die Arme und den Rücken des 78-Jährigen geschlagen haben. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Der 29-Jährige wurde am späten Samstagabend nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf ihn wartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Frankenberg – Münzautomat am Wildpark aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein Unbekannter ein Münzautomat am Frankenberger Wildpark auf. Nachdem er mehrere Schlösser gewaltsam geöffnet hatte, konnte er eine geringe Menge Münzgeld aus dem Automat entwenden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Waldeck-Sachsenhausen – Unbekannter versucht in Feuerwehrgarage einzubrechen, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag (20. Oktober) auf Freitag (21. Oktober) versuchte ein Unbekannter in die Fahrzeuggarage der Feuerwehr in Waldeck-Sachsenhausen einzubrechen.

Zunächst versuchte er, eine Tür zu der Garage aufzuhebeln, was aber scheiterte. Anschließend gelangte er auf noch nicht genau geklärte Weise in das Feuerwehrgebäude. Von dort wollte er erneut gewaltsam in die Fahrzeughalle eindringen. Dazu benutzte er einen Gullydeckel, den er zuvor im Nahbereich ausgehoben hatte. Da auch dieser Versuch misslang, musste der Täter ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.