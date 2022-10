Entgegen der Einbahnstraße und mit Joint in der Hand unterwegs: Streife stoppt berauschten Fahranfänger

Lohfelden (Landkreis Kassel): Eine Autofahrt, offenbar unter dem Einfluss verschiedener Drogen, endete für einen 19-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lohfelden in einer Polizeikontrolle. Beamte der Baunataler Polizeiautobahnstation befanden sich gegen 3 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost auf Streife, als ihnen der Pkw auffiel, der dort entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Darüber hinaus erkannten die Polizisten, dass der Fahrer des vollbesetzten Autos einen Joint in der Hand hielt, den er bei Erblicken des näherkommenden Streifenwagens eilig wegsteckte. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten sofort unverkennbarer „Grasgeruch“ aus dem Innenraum des Wagens entgegen. Die Durchsuchung des Autos förderte neben dem Joint rund ein Dutzend Gramm Cannabis und Amphetamine zutage, die sichergestellt wurden. Der 19-Jährige am Steuer zeigte Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der freiwillige Vortest reagierte positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel in seinem Urin, weshalb er sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen musste. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der 19-Jährige erst seit wenigen Monaten einen Führerschein besitzt, weshalb die Polizisten neben den Strafanzeigen auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle fertigten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Vier Rüttelplatten von Firmengelände in Bettenhausen gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben am Wochenende das Tor zu einem Firmengelände in Kassel-Bettenhausen aufgebrochen und vier Rüttelplatten im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro erbeutet. Der Diebstahl war der Polizei am heutigen Montagmorgen um 7 Uhr von einem Mitarbeiter der bestohlenen Firma gemeldet worden. Noch am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, soll auf dem Betriebshof in der Straße „Am Sälzerhof“ noch alles in Ordnung gewesen sein. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, nutzten die Täter offenbar spezielle Rampen, um die schweren Baumaschinen der Hersteller Bomag und Wacker auf ihr eigenes Fahrzeug zu laden. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatten von jeweils mehreren hundert Kilogramm ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt hat, die ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben dürften.

Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf den Verbleib der Rüttelplatten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Freilaufende Schafe behindern Bahnverkehr

Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel) (ots) – Wegen rund 30 freilaufender

Schafe im Bereich des Bahnhofs Baunatal-Guntershausen mussten am letzten

Freitagabend (21.10.) rund 18 Züge zahlreiche Verspätungen (jeweils rund 30

Minuten) in Kauf nehmen. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Die

Bahnstrecke war wegen des Vorfalles kurzzeitig aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Die Tiere waren offensichtlich ausgebüxt. Wie es dazu kommen konnte, müssen die

Ermittlungen zeigen. Der Tierhalter wurde von den Beamten aufgesucht und über

seine Pflichten belehrt. Gegen den 84-jährigen Besitzer der Schafe aus Edermünde

wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweis der Bundespolizei

Kommt es im Zusammenhang mit Weidevieh zu Unfällen im Bahnverkehr, können auch

strafrechtliche Konsequenzen auf den Tierhalter zukommen. In solchen Fällen

ermittelt die Bundespolizei dann wegen eines so genannten „Gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr (vgl. § 315 StGB)“.

Unbekannte setzen Müllcontainer und Tanne in Brand: Polizei sucht Zeugen in Baunatal

Baunatal (Landkreis Kassel): Wegen brennender Müllcontainer in der Baunataler Rembrandtstraße mussten die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1:10 Uhr ausrücken. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West feststellten, waren fünf Restmülltonnen und zwei Altpapiercontainer auf einem Abstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus völlig zerstört worden. Das Feuer hatte zudem auf eine etwa 15 Meter hohe Tanne übergegriffen. Der Baum war so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr gefällt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter die Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang leider ohne Erfolg.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat und Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbruch in Kirchengemeindehaus: Täter richten reichlich Schaden an und gehen leer aus; Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger: Reichlich Schaden, ohne dabei jedoch Beute zu machen, richteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Kirchengemeindehaus im Kasseler Stadtteil Wolfsanger in der Nacht von Freitag auf Samstag an. Die Einbrecher hatten sich zunächst vergeblich mit Hebelwerkzeugen an mehreren Fenstern und Türen des Gebäudes in der Wolfsangerstraße, Ecke „Opferberg“, versucht, ehe sie mit einem Stein eine Scheibe einschlugen. Durch das entstandene Loch stiegen die Täter in das Gemeindehaus ein, wo sie gewaltsam mehrere Schränke und Türen aufbrachen und sich vergeblich auf die Suche nach Wertsachen machten. Der Schaden, den sie anrichteten, wird auf 5.000 Euro geschätzt. Allem Anschein nach ohne irgendetwas mitgenommen zu haben, flüchteten die Einbrecher anschließend aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich auf den kurzen Zeitraum zwischen 1:50 und 3:20 Uhr in der Nacht eingrenzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei den Tätern um zwei 20 bis 35 Jahre alte Männer, die Handschuhe trugen.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.