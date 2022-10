Verkehrsunfall auf BAB 4 – Drei Personen verletzt

Am Montag, dem 24. Oktober 2022, gg. 14.10 Uhr, kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem AD Kirchheim, bei km 364,700, Gemarkung Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand musste ein Sattelzug, welcher von einem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Polen gelenkt wurde, im oben genannten Bereich der BAB 4 verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende PKW mit zwei Insassen aus der Ukraine, einer 35-jährigen Fahrerin sowie Ihrer 15-jährigen Tochter, hielt hinter dem Sattelzug. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg fuhr auf den Wagen der Ukrainerinnen auf und schob diesen auf den Auflieger des stehenden Sattelzuges.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden ukrainischen Frauen glücklicher Weise nur sehr leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der unfallverursachende BMW Fahrer musste schwerverletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt, welche auch ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden musste. Zur Absicherung war auch die Autobahnmeisterei Hönebach an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den Standstreifen geleitet werden. Es entstand entsprechender Rückstau. Gegen 17.00 Uhr konnte die Fahrbahn nach Reinigung der Unfallstelle wieder komplett freigegeben werden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Felda. Am Freitag (14.10.), zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, kam es in Höhe der Ermenröder Straße 25 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein grauer Opel Astra Kombi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei Alsfeld sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 – 9740 erreichbar.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Ein mittels Schloss in der Straße „Am Kurpark“ gesicherter schwarzer E-Scooter des Herstellers „Ninebot“ wurde zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmorgen (23.10.) durch Unbekannte entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld. Vermutlich mithilfe einer Mülltonne kletterten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) auf den Balkon eines Bürogebäudes in der Reichsstraße, wo sie eine Glasscheibe einschlugen und sich dadurch Zutritt verschafften. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Büroräumlichkeiten und gelangten über das Treppenhaus in weitere Stockwerke. Die Täter entwendeten ersten Erkenntnissen zu Folge einen kleinen Tresor, der später in Hünfeld aufgefunden werden konnte sowie einen schwarzen Mercedes Citan mit dem Kennzeichen „HEF-KM 400“, der auf dem Hinterhof abgestellt war. Das Diebesgut – darunter befanden sich neben dem Fahrzeug unter anderem Bargeld, Dokumente und Schlüssel – hat einen Gesamtwert von rund 150.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000. Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Eine auf dem Parkplatz „Rosmariengasse“ abgestellte, silberne Mercedes C-Klasse wurde durch unbekannte Täter zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) aufgebrochen. Gewaltsam hebelten sie das Handschuhfach auf und entwendeten unter anderem eine Geldbörse, zwei Mobiltelefone der Marke Samsung sowie ein Navigationsgerät der Marke „TomTom“ im Wert von rund 450 Euro. Am Fahrzeug entstand rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einkaufszentrum

Hauneck. Ein Einkaufszentrum im „Rotenseer Weg“ in Unterhaun war Montagmorgen (24.10.), gegen 3.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes hebelten sie gewaltsam eine Metalltür auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine größere Anzahl an Briefmarken und Zigaretten in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von mehreren hundert Rundballen – Zeugenaufruf

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (24.10.), gegen 3 Uhr, wurde die Polizei über den Brand von rund 600 Rundballen Heu und Stroh auf einer Feldgemarkung am Ende der Laraustraße informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Philippsthal (Werra) und Friedewald sowie des Technischen Hilfswerks Bad Hersfeld und des Roten Kreuzes Rotenburg als auch der Polizei waren zeitnah vor Ort und begannen mit den erforderlichen Löscharbeiten und Ermittlungsmaßnahmen. Auch derzeit dauert die Löschung des Feuers noch an. Wie lange die Maßnahmen noch fortdauern werden, ist momentan noch unklar.

Hinweis an Anwohnerinnen und Anwohner

Anwohnerinnen und Anwohner werden vor diesem Hintergrund gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es durch die Löschwasserentnahme zu Eintrübungen im Trinkwasser kommen kann.

Hoher Sachschaden und derzeit noch unklare Brandursache

Nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen wurden glücklicherweise keine Personen durch das Feuer verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 22.000 Euro.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind aktuell noch unklar. Derzeit kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können oder in den Stunden zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Auto mit Farbe besprüht

Fulda. Ein schwarzer Audi A 4, der am Freitag (21.10.), von 14 bis 20 Uhr, in der Hermann-Muth-Straße auf einem Parkplatz geparkt war, wurde durch Unbekannte mit weißer Farbe besprüht. Ersten Erkenntnissen zu Folge entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Herrengarten“ war am Freitag (21.10.), gegen 8.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch ein geöffnetes Fenster gelangten sie ins Innere, begaben sich unbemerkt in weitere Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten Diebesgut – darunter unter anderem diverse Bankkarten und persönliche Dokumente im Wert von rund 250 Euro. Sie flüchteten über das Fenster in unbekannte Richtung und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch

Fulda. Der oder die unbekannten Täter warfen zwischen Freitagabend (21.10.) und Sonntagmorgen (23.10.) das Fenster einer Toilettenanlage am Friedhof in der Künzeller Straße ein. Im Inneren wurde eine kleine Feuerstelle gelegt und angezündet. Hierdurch kam es zu Beschädigungen der Toilettenanlage. Der oder die Täter verließen die Räumlichkeiten über das Einstiegsfenster und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Petersberg. Unbekannte Täter versuchten am Sonntag (23.10.), zwischen 1 Uhr und 12 Uhr, mehrere Fenster und Türen eines Einfamilienhauses in der Straße „Langenburg“ aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Brauerei

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag (13.10.) und Sonntag (23.10.) unerlaubten Zutritt zu einer Brauerei in der Grünberger Straße. Dort versuchten sie Kupferrohre und eine Kupferschraube zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Ersten Erkenntnissen zu Folge entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Fulda: Am Sonntag, dem 23.10.2022, gegen 18:53 Uhr ereignete sich in Fulda an der Kreuzung Heidelsteinstraße / Dammersfeldstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Dammersfeldstraße in Fulda in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße und wollte an der Kreuzung die Heidelsteinstraße in Richtung Biebersteinstraße überqueren. Beim Überqueren übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigen 50-jährigen Fahrer eines Pkw BMW und nahm diesem die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an den Pkw in Höhe von ca. 16.000 EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.