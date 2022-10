Main-Taunus: Die Polizei-News

Aggressiver Nachbar ruft Polizei auf Plan, Hattersheim am Main, Okriftel, Feldbergstraße, Sonntag, 23.10.2022, 18:10 Uhr

(jn)Ein Nachbarschaftsstreit in Hattersheim hat am Sonntag einen Polizeieinsatz zur Folge gehabt, bei dem die Beamten von einem 68-jährigen mit einer Heckenschere bedroht wurden und letztlich Pfefferspray einsetzen mussten. Zunächst war die Polizei gegen 18:00 Uhr alarmiert worden, da ein Nachbar in der Feldbergstraße einen Pkw vorsätzlich beschädigt und andere Nachbarn bedroht haben soll. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen und den Mann, der zu dem Zeitpunkt seine Hecke schnitt, zur Rede stellen wollten, reagierte dieser wenig kooperativ. Zunächst weigerte sich der 68-Jährige, seine Heckenschere abzulegen und bewegte sich stattdessen in bedrohlicher Art und Weise mit der Schere in der Hand in Richtung der Beamten. Diese setzten daraufhin ihr Pfefferspray ein. Kurz darauf gelang es den Hofheimer Polizisten, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und ihn festzunehmen. Der Mann wurde nach polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation in Hofheim in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt.

Handfester Streit vor und in Lokal,

Eppstein, Burgstraße, Samstag, 22.10.2022, 00:20 Uhr

(jn)Mehrere Personen sind in der Nacht zum Samstag in Eppstein vor einem Lokal in Streit geraten, was letztlich mit dem Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes eskalierte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es zunächst am späten Abend ein verbales Geplänkel vor der Gaststätte gegeben hatte. Gegen 00:20 Uhr kehrten dann ein 23-jähriger Mann sowie zwei Begleiter zu der Örtlichkeit zurück, was zu einer Fortsetzung des Streitgespräches führte. Dabei gerieten die Beteiligten körperlich aneinander und versprühten auch in der Gaststätte Reizstoff. Die Polizei konnte alle Beteiligten antreffen und ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung.

Gemeinsame Kontrolle der Hofheimer und Flörsheimer Polizei, Flörsheim am Main, Bundesstraße 519 zwischen Weilbach und Marxheim, Sonntag, 23.10.2022, 00:00 Uhr bis Montag, 24.10.2022, 01:30 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben Beamte der Hofheimer Polizei gemeinsam mit Beamten der Flörsheimer Polizei eine Verkehrskontrolle auf der B 519 durchgeführt. Neben des präventiven Charakters, also der allgemeinen Verunsicherung potentieller Straftäter, hatte die Kontrolle auch das Ziel, berauschte Verkehrsteilnehmer zu überführen. Zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr positionierten sich die Polizisten zwischen Weilbach und Marxheim und überprüften 16 der 25 Fahrzeuge, welche die Kontrollstelle in den 90 Minuten passierten. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer wurde um kurz nach 01:00 Uhr überprüft, gegen den zum einen ein Fahrverbot vorlag und zum anderen Drogen bei ihm gefunden wurden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitz eingeleitet.

Zweiradfahrerin unter Pkw eingeklemmt, Schwalbach am Taunus, Sodener Straße, Freitag, 21.10.2022, 10:02 Uhr

(jn)Eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Liederbach ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Schwalbach schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr sie um 10:02 Uhr die Sodener Straße von Bad Soden in Fahrtrichtung Schwalbach. Im Bereich der Hausnummer 9 machte ein vorausfahrender Ford-Fahrer den Anschein, nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen, setzte jedoch im weiteren Verlauf zu einem U-Turn an. Die junge Frau bemerkte dies zu spät und geriet durch das eingeleitete Bremsmanöver auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Sie stürzte von ihrem Leichtkraftrad und rutschte unter den Ford, an dessen Steuer ein 38-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis saß. Hier klemmte sich ihr Kopf samt Helm zwischen Fahrzeug und Asphalt ein. Nach einer ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle, wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.