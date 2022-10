Wiesbaden: Die Polizei-News

Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall auf Gustav-Stresemann-Ring – Verletzter in Klinik verstorben

Wiesbaden (ots) – (pa)Nachdem es auf dem Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring am

Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen war, in dessen

Folge sechs Personen teils lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser gebracht

werden mussten, ist nun einer der Beteiligten verstorben. Am Sonntagabend erlag

der 30-jährige Fahrzeugführer des VW Golf in einer Klinik seinen Verletzungen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen mögliche

Zeuginnen und Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben sowie

Personen, denen der schwarze Mercedes CLS des mutmaßlichen Unfallverursachers im

Vorfeld des Unfalls aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 –

2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Schockanrufer machen Beute,

Wiesbaden, Brentanostraße, 21.10.2022, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Freitag wurde eine Wiesbadener Seniorin durch Telefonbetrüger um mehrere

Zehntausend Euro Bargeld gebracht. Am Mittag kontaktierten die Täter die Dame

telefonisch mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“. Dabei werden die

Angerufenen in den Glauben versetzt, ein enges Familienmitglied habe einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich aufgrund dessen in

Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf

freien Fuß. Die hochprofessionelle Vorgehensweise der Betrüger, die gezielt die

Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt

regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine

abholende Person übergeben; so auch im jüngsten Fall in Wiesbaden. Die Dame

übergab schließlich gegen 13.00 Uhr in der Brentanostraße eine fünfstellige

Bargeldsumme als „Kaution“ an einen Abholer. Es soll sich nach Angaben der

Geschädigten um einen Mann Ende 40 gehandelt haben, der circa 175 bis 180 groß

und von kräftiger Statur gewesen sei. Er habe eine hohe Stirnglatze und einen

getrimmten Vollbart gehabt. Getragen habe er eine dunkle Hornbrille, einen

grauen Trenchcoat, eine graue Hose und Turnschuhe. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht

haben oder denen der Abholer möglicherweise andernorts aufgefallen ist, sich

unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Diebstähle von Lenkrad und Navigationsgeräten in Biebrich, Wiesbaden,

Elsa-Brändström-Straße, Prießnitzstraße, 23.10.2022 20:30 Uhr – 24.10.2022 05:15

Uhr,

(mas) In der Nacht auf Montag entwendeten unbekannte Täter das Lenkrad eines

Mercedes in der Elsa-Brändström-Straße. Der Eigentümer stellte das hochwertige

Fahrzeug am Sonntag auf einem Parkplatz vor seiner Wohnanschrift ab, bevor sich

die Täter unerkannt in der Nacht näherten. Durch das Einschlagen einer

Seitenscheibe gelangten die Unbekannten in das Innere des Fahrzeugs und zum

Objekt der Begierde – dem Lenkrad. Nach dem Ausbau konnten sich die Diebe mit

dem rund 2.000,00 EUR wertvollen Stehlgut in unbekannte Richtung entfernen. In

der gleichen Nacht schlugen auch Täter in der Prießnitzstraße zu. Hier konnten

Unbekannte einen Audi A3 sowie einen VW Multivan beschädigungsfrei öffnen und

die in den Fahrzeugen befindlichen Navigationsgeräte samt Steuereinheiten

ausbauen. Auch hier konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Höhe des

Stehlgutes wird auf 2.400,00 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Maskenstreit eskaliert am Bussteig B, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 23.10.2022,

10:35 Uhr,

(mas) Am Sonntag gegen 10:35 Uhr eskalierte in der Bahnhofstraße ein Streit um

eine nicht getragene Maske, so dass es zu einem Einsatz von Polizei und

Rettungsdienst kam. In einem Bus der Linie 15 fiel dem Busfahrer ein Fahrgast

auf, welcher sich nicht an die bestehende Maskenpflicht hielt. Als der Bus am

Bussteig B in der Bahnhofstraße hielt, sprach des Busfahrer den Maskenlosen und

seinen Begleiter an und forderte diese auf, die entsprechende

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In der Folge entwickelte sich aus einem

lautstarkem Streit zwischen dem 59-jährigen Busfahrer und dem 28-jährigem

Maskenverweigerer eine handfeste Auseinandersetzung, als der 28-Jährige mit

Fäusten und Tritten auf den Busfahrer einprügelte. Als sich die

Auseinandersetzung in den Außenbereich verlagerte, begann auch der 38-jährige

Begleiter auf den 59-Jährigen einzuschlagen. Beim Eintreffen der Polizeistreife

flüchtete der 38-jährige Täter zunächst vom Tatort konnte jedoch kurz darauf

ebenso wie der 28-Jährige festgenommen werden. Der Geschädigte konnte nach einer

Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

Von Unbekannten mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Kellerstraße,

22.10.2022, 16:00,

(mas) Am Samstagnachmittag um kurz nach 16:00 Uhr wurde ein 60-jähriger

Wiesbadner Opfer einer Straftat, als dieser von einem Jugendlichen mit

Pfefferspray besprüht wurde. Der Geschädigte lief am Samstag arglos die

Kellerstraße entlang, als er auf eine Gruppe von drei Jugendlichen traf, welche

auf einer Treppe eines dortigen Mehrfamilienhauses saßen. Unmittelbar nach dem

Aufeinandertreffen sei einer der Jugendlichen aufgesprungen und habe nach einer

kurzen Pöbelei den 60-Jährigen mit Pfefferspray besprüht. Im Anschluss flüchtete

der Täter samt seiner Begleiter. Der noch unbekannte männliche Täter wird von

dem Geschädigten auf circa 16 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einem grauen

Kapuzenpullover und einer Jeans. Hinweise auf den unbekannten Täter sowie dessen

Begleiter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

In Vereinsheim eingebrochen,

Wiesbaden, Wiesbadener Landstraße, 23.10.2022, 16:05 Uhr – 16:30 Uhr,

(mas) Unbekannte drangen am Sonntagnachmittag in ein Vereinsheim in der

Wiesbadner Landstraße ein und entwendeten Mobiltelefone und Schuhe. Die

Geschädigten ließen ihre Wertsachen in einem Umkleideraum des Vereinsheim

zurück, als die noch unbekannten Täter zuschlugen. In dem kurzen Zeitraum der

Abwesenheit hebelten die Unbekannten die Eingangstür zum Vereinsheim auf und

begaben sich zu den Umkleideräumen. Hier entwendeten sie neben zwei

Mobiltelefonen auch ein Paar hochwertige Schuhe. Im Anschluss konnten die Täter

unerkannt flüchten. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf mehrere Tausend

Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer

0611/345-2340 entgegen.

Verletzte bei Unfall nach Rotlichtverstoß, Wiesbaden, Wilhelmstraße,

23.10.2022, 21:00 Uhr,

(mas) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße zur Rheinstraße

wurden am Sonntagabend vier Personen leicht verletzt. Um 21:00 Uhr fuhr ein

66-jähriger Wiesbadener mit seinem Fiat Ducato auf der Wilhelmstraße in Richtung

Bahnhof. Ein 55-jähriger Essener befuhr die Friedrich-Ebert-Allee mit seinem

vollbesetztem Audi A6 in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte an der

Kreuzung Rheinstraße in Richtung Ringkirche abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam

es dann zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge insgesamt vier Insassen

des Audi A6 leicht verletzt wurden. Drei der vier Verletzten mussten zu einer

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Wer von beiden

Fahrzeugführern nun für den Verkehrsunfall verantwortlich ist, ist aktuell

Gegenstand der Ermittlungen, da beide Verkehrsteilnehmer angaben Grün-Licht an

der Ampel gehabt zu haben.