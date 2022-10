Polizeiliche Bilanz vor dem Kerwe-Abschluss

Kaiserslautern (ots) – Mit einem “Dankeschön-Feuerwerk” soll am Montag 24.10.2022 die Oktoberkerwe zu Ende gehen. 10 Tage lang wurde auf dem Messeplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften und buntem Programm das Volksfest gefeiert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Kerwe relativ gut besucht war. Die stärksten Tage waren natürlich die Wochenenden, ebenso auch der Familientag am Mittwoch 19.10.2022. Nach Angaben der Organisatoren der Veranstaltung lagen die Besucherzahlen im 6-stelligen Bereich.

Aus polizeilicher Sicht gab es verhältnismäßig wenig Anlässe, um einzugreifen. Unterm Strich stehen, vorbehaltlich des Abschlussabends, 17 Straftaten, 1 Ordnungswidrigkeit, 15 Platzverweise und 6 Sicherstellungen insbesondere von Drogen.

Zu den Straftaten gehörten beispielsweise 5 Körperverletzungsdelikte, 4 Taschendiebstähle und 2 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Streifenteams der Polizei waren an allen Kerwetagen auf dem Gelände unterwegs und führten auch etliche Personenkontrollen durch. Unter anderem wurden 48 Kinder und Jugendliche überprüft und dabei teilweise Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

Zum Kerwe-Abschluss rechnen die Veranstalter noch einmal mit einer 5-stelligen Besucherzahl. Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß und einen schönen letzten Kerwe-Abend. Kommen Sie anschließend gut nach Hause. |cri

Taschendiebstahl aus Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmittag 21.10.2022 hat ein unbekannter Täter in einem Discounter eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte hatte die Tasche arglos in ihren Einkaufswagen gelegt, was die Aufmerksamkeit des späteren Diebs auf sich zog.

In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Langfinger, die Geldbörse an sich zu nehmen und sich unerkannt zu entfernen. Neben 700 Euro Bargeld erbeutete der Dieb zudem noch eine Kreditkarte, mit welcher er anschließend einen weiteren 3-stelligen Betrag an einem Geldautomaten abhob.

Die Polizei appelliert daher: Tragen Sie Taschen, Geldbörsen und Wertgegenstände beim Einkaufen an Ihrem Körper und lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt in Ihrem Einkaufswagen zurück. | jt

Zigarettenautomat geknackt – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag 22.10.2022 haben Unbekannte im Rauschenweg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Anschließend entwendeten der oder die Täter die Geldkassette des Automaten und flüchteten unerkannt.

Es werden Zeugen gesucht, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen in der Nähe des Zigarettenautomaten gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel: 0631/369-2250 entgegen. | jt

Falschfahrer löst Unfall aus

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag an der Ecke Brandenburger Straße/Königstraße ereignet hat. Gegen 16 Uhr löste hier ein unbekannter Autofahrer durch sein Verhalten den Zusammenstoß anderer Fahrzeuge aus. Er fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Verursacher in der Königstraße in Fahrtrichtung Brandenburger Straße unterwegs, fuhr allerdings verbotswidrig entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit waren ein Opel Adam und ein VW Up in der Brandenburger Straße auf dem Weg in Fahrtrichtung Königstraße.

An der Einmündung zur Königstraße bog die 28-jährige Opel-Fahrerin hinter einem weiteren Fahrzeug nach rechts ab; ebenso der nachfolgende 26-jährige Mann mit seinem VW. Nach dem Abbiegen kam ihnen aber in der Königstraße der andere Pkw auf ihrer Spur entgegen. Die 28-Jährige und ihr Vordermann bremsten und brachten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stehen. Der 26 Jahre alte VW-Fahrer trat zwar auch noch auf die Bremse, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er krachte dem Opel Adam aufs Heck.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Sachschäden am Opel und dem VW.

Der “Falschfahrer”, der den Unfall ausgelöst hatte, setzte seine Fahrt einfach fort. Nach ihm wird gesucht. Aktuell liegt keine Beschreibung des Pkw oder des Fahrers vor. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer in der Mannheimer Straße. Der Unbekannte hatte dort einen parkenden Pkw beschädigt, wobei er durch unbekannte Zeugen beobachtet wurde. Diese wendeten sich anschließend an das Personal einer nahen Shisha-Bar und teilten dort das Kennzeichen des Verursachers mit.

Die Polizei bittet die Zeugen, sich zu melden, da sie möglicherweise wichtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. | jt

Lack zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Freitag auf Samstag in der Josephstraße ein Auto mutwillig beschädigt. Der Wagen parkte zwischen 20 Uhr und 08 Uhr auf der Straße in Höhe der Hausnummer 18, als die Täter die komplette Fahrerseite zerkratzten.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 800 Euro. Zeugen die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Durch Alarmanlage bei Einbruch gestört

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind am frühen Montagmorgen in eine Lounge in der Salzstraße eingestiegen. Gegen 3:34 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der Alarm ausgelöst worden war. Mehrere Streifen rückten aus, umstellten das Gebäude und suchten schließlich die Räume mit Unterstützung eines Diensthundes ab.

Die Täter hielten sich aber nicht mehr im Gebäude auf. Sie waren offenbar nach der Alarmauslösung wieder geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel: 0631/369-2620 zu melden.|elz

