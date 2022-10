Mann schlägt Jugendlichen

Mannheim/Heidelberg (ots) – Freitagabend 21.10.2022 wurde ein Jugendlicher in der S2 Geschädigter eines körperlichen Angriffs durch einen bislang unbekannten dunkelhäutigen Mann. Gegen 19:40 Uhr wurden Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit auf eine verletzte männliche Person am Hauptbahnhof Heidelberg aufmerksam und alarmierten die Bundespolizei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Jugendliche zwischen 19:30 und 19:40 Uhr in der S2 auf der Fahrt von Mannheim-Seckenheim nach Heidelberg befand. Während der Fahrt näherte sich der unbekannte Mann und beleidigte den jungen Mann verbal. Der Geschädigte ignorierte die Aussagen, um einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.

Unvermittelt schlug der Täter dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort jedoch ab.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.180 cm groß und ca. 30 Jahre alt, nordafrikanischer Phänotyp, dunkelhäutig, kurze Haare. Er trug ein blaues Oberteil und führte einen Rucksack oder eine Tasche mit sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer: 0721/120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen unbekannt aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Taxifahrer überfallen – Kripo sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 24.10.2022 wurde ein Taxifahrer von 4 Fahrgästen bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Letztlich flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute. Die vier Männer stiegen gegen 02.30 Uhr in der Mittelstraße in das Taxi ein und fuhren anschließend in Richtung Mannheim-Vogelstang.

Im Ida-Dehmel-Ring angekommen, zog einer der Männer ein silbernes Messer und forderte vom Taxifahrer Bargeld. Als dieser zu seinem Handy griff, flüchteten die 4 Männer ohne Beute über einen kleinen Fußweg nahe einer Straßenbahnlinie.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Tankstelle überfallen – Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 23.10.2022 betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße und forderte Bargeld. Letztlich flüchtete er ohne Beute. Gegen 07.15 Uhr betrat der Unbekannte mit einer Kapuze über den Kopf gezogen und einer Machete bewaffnet den Verkaufsraum der Tankstelle forderte von der anwesenden Kassiererin Bargeld.

Diese verweigerte jedoch die Ausgabe. Ein Kunde, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Verkaufsraum aufhielt, sprach den Täter an, der kurz darauf ohne Beute flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen und Hinweisgeber.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, normale Statur, blonder Flaum an der Oberlippe, bekleidet mit einem graumelierten Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen auf den Schultern, Kapuze über dem Kopf, darunter eine schwarze Schildkappe, helle Jeans, Turnschuhe und weiße Socken, sprach Deutsch.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Reisebüro überfallen – Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Reisebüro in der Angelstraße und versuchte in einem unbeobachteten Moment den Laptop einer Angestellten zu entwenden. Als diese den dreisten Diebstahl bemerkte und ebenfalls nach dem Gerät griff, schlug der Unbekannte auf den Tisch und forderte letztendlich so die Herausgabe des Geräts.

Der Täter flüchtete daraufhin samt Raubgut in Richtung Friedrichstraße. Die unverletzte Angestellte informierte derweil die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Unbekannten die Flucht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze Jacke, Baseballmütze, Jeans-Hose.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Fußgänger bei Unfall verletzt – Unfallflucht

Mannheim (ots) – Bereits am Donnerstag 13.10.2022, kam es auf dem Luisenring zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 41-Jährige überquerte gegen 15:45 Uhr an einer Überquerung die Fahrbahn in Richtung Neckar, wobei die Ampel “grün” gezeigt haben soll. Kurz vor Erreichen des gegenüberliegenden Gehwegs soll die Ampel auf “rot” gesprungen sein.

Hier kam es dann zu einer Kollision mit einem Pkw, der gegen das Schienbein des Fußgängers fuhr. Der Autofahrer fuhr, nach dem er sich kurz nach dem Wohlbefinden des 41-Jährigen erkundigt hat, weiter ohne seine Daten angegeben zu haben.

Eine Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass der Fußgänger eine Fraktur am Fuß erlitt, die operiert werden musste. Der Flüchtige soll einen silbernen Kleinwagen der Marke Opel oder Peugeot mit Heidelberger-Zulassung gefahren sein.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4222 an den Verkehrsdienst Mannheim zu wenden.