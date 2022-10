Riskantes Überholmanöver endet in Unfall

Meckesheim (ots) – Am Sonntagnachmittag kam es am Ortsausgang bei Meckesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der Kreisstraße 4178. Nach dem Ortsausgangschild in Fahrtrichtung Oberhof, kurz vor einer scharfen Rechtskurve, setzte ein 57-jähriger Motorradfahrer trotz geltenden Überholverbots um 15.10 Uhr zum Überholen an.

Dafür überfuhr der Mann mit seiner Triumph die durchgezogene Mittellinie und wollte gleich 2 Pkw überholen. Als er einen Pkw überholt hatte, bemerkte der Zweiradfahrer einen entgegen kommenden Smart, scherte daraufhin nach rechts ein und bremste stark.

Trotzdem stieß er dabei gegen die Stoßstange eines vor ihm fahrenden VW. Der 57-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und wurde in den Grünstreifen geschleudert, das Motorrad schlitterte 40 Meter weiter auf der Fahrbahn.

Der Unfallverursacher wurde durch den Sturz verletzt und kam zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Glücklicherweise blieb die Fahrerin des VW, sowie der zuvor überholte Zeuge unverletzt.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Gegen den Motorradfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der Fahrer des Smart, der in Richtung Meckesheim fuhr und bislang nicht bekannt ist, wird gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Neckargemünd unter 06223/92540 zu melden.

Unfall mit Rettungswagen

Dossenheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 23.10.2022 kam es auf der L531 zu einem Unfall bei dem Rettungswagen beteiligt war. Ein 22-Jähriger wollte gegen 13.50 Uhr nach links abbiegen um auf die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe aufzufahren.

Dabei missachtete er die Vorfahrt des Patiententransports der die Landstraße in Richtung Heidelberg befuhr. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer des Rettungswagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

Ein Patient der im Transporter befördert wurde, wurde glücklicherweise nicht weiter durch Unfall verletzt. Auch die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Hoher Sachschaden und Verletzte nach Auffahrunfall

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Über 20.000 Euro Sachschaden, zwei Verletzte und drei abgeschleppte Pkw. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagmorgen zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf ereignete. Ein 28-jährige Audi-Fahrer bemerkte kurz vor 11 Uhr zu spät, den abbremsenden Verkehr und fuhr deshalb auf einen 65-jährigen Toyota-Fahrer auf.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser wiederum auf einen vor ihm fahrenden Hyundai eines ebenfalls 65-Jährigen geschleudert. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und kamen zu weiteren Untersuchung in Krankenhaus. Alle Pkw mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg bis 12 Uhr gesperrt.

Brand in einem Gebäude

Weinheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, entwickelte sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der Terrasse eines Wohnheims in der Hauptstraße ein Brand, der auf ein daneben befindliches Wellblechdach übergriff. Dieses entzündete sich und verursachte eine starke Flammen- und Rauchentwicklung.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zwei Zimmer waren auch nach dem Lüften des Objekts so stark verrußt, dass sie bis zur weiteren Reinigung nicht genutzt werden können. In den nächsten Tagen werden durch das Polizeirevier Weinheim weitere Ermittlungen zur Brandursache geführt.

Unfall auf nasser Fahrbahn

Walldorf (ots) – Am Sonntagabend geriet eine 21-jährige Opel-Fahrerin beim Auffahren auf die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Heidelberg ins Schleudern. Es kam zum Unfall bei dem 2 Personen verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Im Kurvenbereich der Auffahrt verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw und stieß dabei um 20.20 Uhr mit einem 62-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der trotz Ausweichmanöver einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. Auch ein 29-jähriger Ford-Fahrer, der ebenfalls versuchte auszuweichen, kollidierte letztlich mit dem Opel und dem Audi.

Die 21-Jährige und der 29-Jährige wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt und kamen zu weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.