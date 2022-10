Odenwaldkreis

Schüsse vor Haus lösen großen Polizeieinsatz aus – Mehrere Personen verletzt

Bad König (ots) – Am Sonntagabend 23.10.2022 wurden der Polizei gegen 19.45 Uhr Schüsse in der Bahnhofstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dort auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 46- und 24-jährige Männer wurden dabei durch unbekannte Täter angeschossen. Beide Männer wurden im Bereich der Beine verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Es besteht keine Lebensgefahr. Zudem wurden mindestens 3 weitere Männer mit Pfefferspray besprüht und mussten im Anschluss ärztlich versorgt werden.

Aktuell ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor Ort werden umfangreiche Spuren gesichert und erste Zeugenbefragungen durchgeführt. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass sich die beteiligten Personen kennen und es im Vorfeld der Tat zu einem Kontakt kam.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen wurden eingeleitet.

Um die aktuell laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Abhängig von dem Untersuchungsergebnis behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt die weiteren Auskünfte ab Montagmorgen vor.

Vandalismus in Erbacher Innenstadt

Erbach (ots) – Nachdem es in der Zeit von Mittwochabend (19.10.) auf Freitagmorgen (21.10.) zu Beschädigungen an mehreren Objekten in der Erbacher Innenstadt kam, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Unbekannten beschmierten die Schaufensterscheibe und den Briefkasten eines Friseursalons in der Jahnstraße mit Farbe. Ähnlich gingen sie auch in den Toiletten einer Parkanlage in der Lustgartenstraße und den Fenstern einer Sporthalle in der Otto-Glenz-Straße vor. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Strafanzeige wegen räuberischem Ladendiebstahl

Michelstadt (ots) – Ein 40-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Freitagabend (21.10.) wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 19 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten einen renitenten Ladendieb in einem Supermarkt in der Erbacher Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtig 2 Parfümflaschen entwendet und wollte mit diesen das Geschäft verlassen. Eine Mitarbeiterin, die den Diebstahl bemerkt hatte und ihn aufhalten wollte, stieß er zur Seite. Schließlich konnte er durch einen weiteren Mitarbeiter gestoppt und der Polizei übergeben werden. Diese nahmen ihn vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige.

Darmstadt

27-Jähriger beraubt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Raubes auf öffentlicher Straße stehen, sucht die Darmstädter Kripo Zeugen mit Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat am frühen Montagmorgen (24.10.) im Bereich des Hintereingangs zu einem Anwesen im Haardtring.

Dort sollen zwei noch unbekannte Täter gegen 1.20 Uhr an einen 27-jährigen Darmstädter herangetreten sein, ihn unvermittelt mit Fäusten traktiert haben und sich die Tasche des jungen Mannes geschnappt haben. Mit der Tasche floh das Duo zu Fuß in Richtung Pfalzweg. Sie erbeuteten unter anderem die Geldbörse und Bankkarten.

Die Flüchtenden wurden als etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Beide Täter waren mit dunkelgrauen Hoodies bekleidet. Weitere Details zur Personenbeschreibung sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Nichts Gutes im Sinn – Versuchter Diebstahl, Platzverweise und Gewahrsam

Darmstadt (ots) – Zwei 27 und 45 Jahre alte Darmstädter hatten am Montag 24.10.2022 offenbar nichts Gutes im Sinn und haben durch ihr Verhalten gleich zweimal den Einsatz der Polizei ausgelöst.

Gegen 09.30 Uhr hatten Zeugen die Ordnungshüter erstmalig verständigt, als sich beide Männer im Bereich Haltestelle “Merck” auf verdächtige Art und Weise an einem roten Mountainbike zu schaffen machten, mutmaßlich mit dem Ziel das Rad zu entwenden.

Die hinzueilenden Beamten stellten das Duo noch an dem gemeldeten Ort. Dabei bestätigten die Spuren an dem Fahrrad den Anfangsverdacht. Nach erfolgter Kontrolle, der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des versuchten Diebstahls sowie der Erteilung eines Platzverweises, wurden die Tatverdächtigen vor Ort entlassen. Doch dem nicht genug.

Gegen 11 Uhr gingen bei der Polizei weitere Meldungen über zwei randalierende Männer in der Weiterstädter Straße ein. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich, dass es sich wiederholt um die wenige Stunden zuvor Kontrollierten handelte. Im Zuge der anschließenden Überprüfung leisteten beide Darmstädter, die den Eindruck erweckten, berauschende Mittel konsumiert zu haben, massiven Widerstand.

Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der 45 Jahre alte Darmstädter in eine Fachklinik gebracht. Sein Begleiter wird zwecks Verhinderung weiterer Straftaten die nächsten Stunden vorerst im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Ob der Konsum berauschender Mittel Einfluss auf ihr Verhalten hatte, wird die Auswertung der durchgeführten Blutprobenentnahmen zeigen. Beide werden sich zukünftig in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Fenster eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (21.-22.10.) haben Kriminelle in einem braunen Toyota nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter eine Scheibe des Autos ein und gelangten auf diesem Weg in den Innenraum.

Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Fahrzeug in einer Tiefgarage im Haardtring. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Mehrere Elektrogeräte aus Schule gestohlen

Darmstadt (ots) – Diebe haben aus dem Gebäude einer Schule in der Viktoriastraße mehrere IPads sowie ein MacBook gestohlen. Die Tat wurde am Samstag (22.10.) gegen 11.30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Wie die Kriminellen in das Gebäude gelangten, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Schule brachen sie eine Bürotür auf und schnappten sich ihre Beute. Der Schaden wird aktuell auf mehr als 6.000 Euro beziffert. Das Kommissariat 43 des 1.Polizeireviers ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Hotel im Visier von Kriminellen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Im Guerickeweg haben sich Kriminelle am späten Freitagabend (21.10.) in einem Hotel zu schaffen gemacht und aus einem Büroraum unter anderem Geld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 23.15 Uhr das Anwesen, brachen mindestens eine Bürotür auf und schnappten sich ihre Beute, darunter auch mehrere Autoschlüssel.

Der Schaden wird bisher auf mehr als 1.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Polizist bei Einsatz verletzt

Brensbach (ots) – Ein 32-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Sonntagmorgen (23.10.) wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Gegen 05.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten, dass der Mann in der Nonroder Straße im Ortsteil Wersau seine Wohnung auseinander nehmen würde. Alarmierte Streifen der Polizei aus Höchst und Erbach trafen ihn in dem Anwesen an, in dem er bereits sein Mobiliar beschädigt hatte.

Gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der stark alkoholisierte 32-Jährige verbal aggressiv. Bei der anschließenden Festnahme trat er einen der eingesetzten Polizisten und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend. Zur Ausnüchterung kam der Wersauer im Anschluss in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Hier musst er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Darmstadt-Dieburg

Ungebetene Besucher im Vereinsheim – Fenster aufgehebelt und eingestiegen

Reinheim (ots) – Ungebetene Besucher haben sich in der Zeit zwischen Freitag (21.10.), 23.30 Uhr und Samstag (22.10.), 9.15 Uhr gewaltsam Zugang zu der Holzhütte eines Vereinsheims in der Kirchstraße verschafft und geringwertige Beute gemacht.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt alle sachdienlichen Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Kühlanhänger aufgebrochen – Lebensmittel und Alkohol entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Dieburger Straße haben Kriminelle am späten Freitagabend (21.10.) ihr Unwesen getrieben und einen Getränkekühlanhänger aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr entwendeten sie aus dem Anhänger mehrere Getränkekisten und rund 230 vakuumierte Würstchen.

Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter Tel: 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Schulsporthalle von Einbrechern heimgesucht

Reinheim (ots) – Auf eine Schulsporthalle “Am Sportzentrum” hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (20.10.) und Freitag (21.10.) abgesehen. Durch ihr kriminelles Vorgehen verursachten sie einen Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine rückwärtige Tür in das Gebäude und begaben sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei rissen sie unter anderem eine Musikbox von der Wand und entleerten einen Feuerlöscher. Zudem ging eine Glasscheibe in der Halle zu Bruch.

Ob die Kriminellen Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300.

Groß-Gerau

Navigationssystem aus Lastkraftwagen entwendet

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag (22.10.) hebelte ein Krimineller gegen 2.30 Uhr in der Straße “An der Feuerwache” eine Dreieckscheibe eines LKW heraus und entwendete aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationssystem. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte er einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

männlich, ca. 160 bis 170 cm groß, er trug ein rotes T-Shirt.

Hinweise zu dem Dieb und zum Verbleib des Navigationssystems werden vom Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen genommen.

Kriminelle entwenden mattschwarze Vespa

Mörfelden-Walldorf (ots) – Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) einen mattschwarzen Roller der Marke Piaggio in der Straße “Am Bahnhof”. Hierzu überwanden die Täter auf bislang unbekannte Weise das Lenkradschloss und flüchteten anschließend unerkannt mit der Vespa.

Zur Tatzeit war das Saisonkennzeichen “GG-NB 62” an dem Fahrzeug angebracht. Das Kraftrad hat nach bisherigen Erkenntnissen einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt nun in der Sache und nimmt Hinweise zu dem Roller sowie zu den Tätern unter Tel: 06142/6960 entgegen.

Kreis Bergstraße

Vermisster 71-Jähriger tot aufgefunden

Viernheim (ots) – Der seit Dienstagnachmittag 18.10.2022 vermisste 71-Jährige aus Viernheim, wurde im Bereich Neckarhausen tot aufgefunden. Hierzu laufen weitere polizeiliche Ermittlungen.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Birkenau (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Nieder-Liebersbach hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 19 Uhr am Freitag (21.10.) und 8.15 Uhr am folgenden Morgen drangen bislang noch unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen im Wachtweg ein. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen die Räumlichkeiten.

Ob sie hierbei Beute machten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Straßenschild beschmiert

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (23.10.) beschmierten Unbekannte ein Straßenschild in der Gronauer Straße im Stadtteil Zell. Die bislang noch unbekannten Täter bemalten ein Tempo-30-Schild mit einem Filzstift, so dass es den Eindruck erweckte, es handele sich um ein Tempo-80-Schild.

Die Manipulation fiel Passanten auf, die die Polizei informierten. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – 5 Personen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert

Lorsch (ots) – Am Sonntagabend (23.10.) kam es gegen 21:00 Uhr auf der Bundesautobahn 67 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Ausfahrt Lorsch zu einem Verkehrsunfall, in welchen fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Die Fahrzeuge befuhren die BAB 67 in Fahrtrichtung Nord.

Kurz vor der Tank & Rast Lorsch wurde ein weißer BMW der 3er Reihe, welcher den linken der drei Fahrstreifen befuhr, durch einen schwarzen Audi über den mittleren Fahrstreifen rechts überholt. Unmittelbar nach dem Überholvorgang wechselte der Fahrzeugführer des Audi mit seinem PKW auf den linken Fahrstreifen, vor den weißen BMW und bremste diesen auf ca. 50km/h aus.

Den Bremsvorgang erkannte zwei von drei hinter dem BMW fahrende Fahrzeugführer rechtzeitig und bremsten ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Ein vierter Fahrzeugführer erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr dem vor ihm fahrenden PKW auf, sodass die vier Fahrzeuge zusammengeschoben wurden.

Der Führer des schwarzen Audi flüchtete, vom verursachten Unfall unbeeindruckt, von der Unfallstelle.

Bei dem Unfall wurde eine Person schwer, sowie vier weitere Personen leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Drei der vier verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Nord war für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt. Neben der der Polizeistation Heppenheim und der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Viernheim, 4 Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Polizei bittet um Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere auch zum mutmaßlich schwarzen Audi machen können, welcher den Verkehrsunfall durch sein Bremsmanöver verursacht haben soll. Hinweise können der Polizeistation Heppenheim unter Tel: 06252/ 706-0 gegeben werden.

Unfall mit Verletzten und Vollsperrung der A6

Viernheim (ots) – Gegen 21:00 Uhr kam es am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Ausfahrt Mannheim-Sandhofen zu einem Unfall zwischen zwei PKWs. Die 55 jährige Fahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim wechselte nach ersten Ermittlungen von der rechten auf die linke Spur.

Hierbei übersah sie das Fahrzeug eines 18 jährigen aus dem Kreis Bergstraße. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Fahrzeug auf. Anschließend stießen die Fahrzeuge noch mehrfach gegen die Schutzplanken.

Die Fahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim wurden hierbei leicht verletzt, der Fahrer aus dem Kreis Bergstraße schwer verletzt. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im weiteren Verlauf überfuhr eine 31 jährige aus Ludwigshafen Fahrzeugteile und beschädigte dadurch ihr Fahrzeug. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Fahrbahn Richtung Kaiserslautern der A 6 für etwa zwei Stunde voll gesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 26.500 Euro.

Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Viernheim, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle im Einsatz.

Unfall mit mehreren Verletzten und Teilsperrung der A 67

Einhausen (ots) – Gegen 21:00 Uhr kam es am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, auf der A 67 zwischen der Ausfahrt Lorsch und der Ausfahrt Gernsheim zu einem Unfall zwischen zwei PKWs. Der 28 jährige Fahrer aus dem Kreis Reutlingen kam nach ersten Ermittlungen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern.

Hierbei stieß er gegen das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie aus dem Rhein-Sieg-Kreis, welches im Anschluss ebenfalls ins Schleudern geriet und sich überschlug. Das Fahrzeug kam im Grünbereich zum Liegen. Der 31 jährige Fahrer wurde leicht verletzt, die 30 jährige Beifahrerin, sowie die 8 und 2 Jahre alten Kinder wurden schwer verletzt.

Beherzte Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Fahrzeug und versorgten ihre Verletzungen. Der Reutlinger Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde sie dann in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die rechte Spur der Richtungsfahrbahn Nord der A 67 für etwa zwei Stunde gesperrt.

Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 240.000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Südhessen und der Polizeistation Lampertheim-Viernheim waren die Feuerwehr Lorsch, 5 Rettungsfahrzeuge und 2 Notarztfahrzeuge an der Unfallstelle im Einsatz.

