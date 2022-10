Karlsruhe

Schulkinder am Bahnhof zurückgelassen

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – Freitag 21.10.2022 hat die Aufsichtsperson einer französischen Schulklasse 3 ihrer Schüler am Karlsruher Hauptbahnhof zurückgelassen. Gegen 12 Uhr befand sich die Schulklasse auf dem Rückweg eines Schulausflugs in Richtung Straßburg. Nach Abfahrt des gebuchten Zuges, befanden sich noch drei 13-jährige Schulkinder am Bahnsteig.

Die Aufsichtsperson befand sich zu dieser Zeit bereits mit dem Rest der Klasse auf dem Weg nach Frankreich.

Die Schüler kontaktieren die Mitarbeitenden des Reisezentrums der Deutschen Bahn AG, welche unverzüglich die Bundespolizei am Hauptbahnhof alarmierten. Die Beamten verbrachten die Kinder zur Dienststelle. Nach einer Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsperson nahm diese den nächsten Zug zurück nach Karlsruhe und sammelte die Kinder wieder ein.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Knallgeräusche lösen größeren Polizeieinsatz in Wolfartsweier aus

Karlsruhe-Wolfartsweier (ots) – Ein Zeuge löste durch einen Hinweis am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz im Umfeld des Freibads in Wolfartsweier aus. Dieser hatte zuvor laute Knallgeräusche wahrgenommen und dort mehrere Jugendliche gesehen.

Gegen 17:50 Uhr rückte die Polizei mit mehreren Streifen in Wolfartsweier an und suchte die Umgebung rund um das dortige Freibad nach möglichen Verursachern ab. Letztendlich konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Knallgeräusche waren offenbar auf angezündete Böller und nicht wie angenommen auf eine mögliche Schussabgabe zurückzuführen.

Polizei kontrolliert Verkaufsstellen von Cannabisprodukten

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 20.10.2022 kontrollierten Polizeibeamte mehrere Ladengeschäfte in der Innenstadt, die im Verdacht standen, verbotswidrig Cannabisprodukte zu verkaufen.

Nachdem sich in der jüngeren Vergangenheit bei der Kriminalpolizei Karlsruhe die Hinweise häuften, wonach diverse Einzelhändler, womöglich in Unkenntnis der Rechtslage, unerlaubt Cannabisprodukte mit dem Wirkstoff CBD anbieten, wurden gegen die betroffenen Ladenbetreiber durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandels eingeleitet.

Am Mittag des 20.10.2022 vollzogen Beamte des Rauschgiftdezernats Durchsuchungsbeschlüsse für drei Ladengeschäfte in der Innenstadt und stellten mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz in 2 der 3 überprüften Geschäfte mehrere hundert Gramm CBD-Blüten und über 100 konsumfertige Joints mit mutmaßlichem THC-Gehalt sicher.

Aus aktuellem Anlass weisen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe darauf hin, dass der Umgang mit Produkten, die Cannabispflanzen oder -pflanzenteile enthalten und offensichtlich dem Konsum zu Rauschzwecken dienen, strafrechtlich nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist. Das gilt insbesondere auch für den Verkauf, Kauf und Besitz solcher Cannabidiol (CBD)-Produkte, die aus getrockneten Cannabisblüten, Cannabispflanzen oder Cannabispflanzenteilen bestehen und nach ihrer Art zum menschlichen Konsum und zur Erzielung von Rauschzuständen gedacht sind.

Dabei ist es unerheblich, ob diese Produkte wie z.B. Blüten, Tabak oder konsumfertige Joints, tatsächlich mehr oder weniger als 0,2 % von dem berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten. Soweit Apotheken oder Händler mit CBD-Produkten wie Ölen, Seifen oder Cremes mit dem Wirkstoff CBD werben, fallen solche verarbeiteten Produkte dagegen grundsätzlich nicht unter die Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes.

Einbrüche in Kellerräume – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei in der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 17:30 Uhr in Mühlburg und Daxlanden. In der Rheinstraße verschafften sich Unbekannte gleich in zwei Keller Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hier wurden nach Angaben der Bewohner diverse Kleidungsstücke, Werkzeug und ein Brautkleid entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Bert-Brecht-Straße in Daxlanden. Hier wurden drei E-Bikes aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Insgesamt wird das Diebesgut auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier West unter Tel: 0721/666-3611 zu melden.

Jugendlicher wirft Böller und attackiert 40-Jährigen

Karlsruhe (ots) – Nachdem er zuvor einen Böller vor die Füße eines Passanten in der Fußgängerzone des Europaplatzes geworfen hatte, attackierte ein Jugendlicher einen zu Hilfe eilenden Mann.

Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am frühen Samstagabend im Bereich des Europaplatzes auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus der Gruppe mehrfach Knallkörper in Richtung der Fußgängerzone geworfen, weshalb ein 46-jähriger Passant die jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach.

Während desGesprächs entzündete eine der Personen abermals einen Knallkörper und warf diesen direkt vor die Füße des Bürgers. Im weiteren Verlauf des folgenden Streitgesprächs ging der Jugendliche in aggressiver Art und Weise auf den 46-Jährigen zu, weshalb ein weiterer Passant schlichtend eingreifen wollte.

Der Jugendliche nahm dies zum Anlass, auf den 40-Jährigen zuzugehen und diesen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Der Tatverdächtige sowie seine Begleiter flüchteten im Anschluss. Die weiteren Ermittlungen werden durch Ermittler vom Haus des Jugendrechts geführt.

Kreis Karlsruhe

Betrunkener Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Waghäusel-Wiesental (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Radfahrer zu, als er am Samstag 22.10.2022 erheblich alkoholisiert mit seinem Fahrrad stürzte. Gegen 12:15 Uhr war der Radler in Wiesental auf der Weinbrennerstraße, auf Höhe der Einmündung Falkenstraße unterwegs.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Asphalt. Hierbei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom alarmierten Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille.

Der 52-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einer Meldung an die Führerscheinstelle rechnen.

35-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe-Bruchsal (ots) – Ein 35-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger wird nach einem mutmaßlichen schweren Raub auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren Sonntagnacht auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Bruchsal West mehrere Fernfahrer in Streit geraten. Im Anschluss hieran soll sich der Beschuldigte zu dem geparkten Lastwagen eines anderen Fernfahrers begeben, diesen unter Vorhalt eines Messers bedroht und sodann aus der Fahrerkabine des 59-jährigen Geschädigten dessen Mobiltelefon sowie einen kleineren Kühlschrank entwendet haben.

Die verständigten Beamten der Autobahnpolizei konnten den mutmaßlichen Täter in dessen Lkw antreffen und vorläufig festnehmen. Das entwendete Smartphone wurde im Rahmen der Ermittlungen gefunden und sichergestellt. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe-Bruchsal (ots) – Am Freitag 21.10.2022 wurde eine 66-jährige Frau in Bruchsal verletzt, als sie zu Fuß die Styrumstraße überqueren wollte und dabei von einem Auto erfasst wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat die später Geschädigte gegen 12.05 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor und lief auf die Fahrbahn. Ein 18-jähriger Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin mit der rechten Fahrzeugfront. Die 66-Jährige wurde dann auf die Motorhaube des Autos geschleudert, verletzte sich dabei glücklicherweise aber nur leicht.

Zur weiteren Behandlung wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie noch am selben Tag wieder verlassen konnte.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bruchsal (ots) – Ein Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Draisstraße in Bruchsal wurde am frühen Montagmorgen verübt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg ein bislang unbekannter Mann um 01:50 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und löste hierbei einen Alarm aus, bei dem er per Video aufgezeichnet wurde.

Kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzungen des Polizeireviers Bruchsal konnten bei der Überprüfung der Gaststätte allerdings keine Person mehr antreffen.

Gegenstände wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Allgemeine Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers führte zu gleich mehreren Anzeigen

Karlsruhe-Minglosheim (ots) – Die Kontrolle eines 19-jährigen Rollerfahrers am Freitag gegen 17:50 Uhr in der Monestraße in Mingolsheim zog die Aufnahme gleich mehrerer Anzeigen nach sich.

Der junge Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne aktuelle Versicherungskennzeichen und unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln unterwegs. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab zudem, dass der Roller kürzlich als gestohlen gemeldet wurde.

50 Jahre offerta – Die Polizei feiert mit

Karlsruhe-Rheinstetten (ots) – Vom 29. Oktober bis zum 06. November 2022 findet wieder die Verbrauchermesse offerta in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten statt. In diesem Jahr feiert sie sogar ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Polizeipräsidium Karlsruhe möchte diesen runden Geburtstag natürlich mitfeiern und ist in diesem Jahr mit einem noch größeren Stand und einem umfangreichen Informationsangebot vertreten.

Die Einstellungsberatung ist an den Wochenenden sowie am Feiertag (Dienstag, den 01. November) vor Ort, um den jungen Besucherinnen und Besuchern den Polizeiberuf schmackhaft zu machen.

Das Referat Prävention ist an allen Tagen für Sie da. Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten wie gewohnt alle Ihre Fragen rund um die polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalprävention.

Sie interessieren sich für wirksamen Einbruchschutz? Sprechen sie unsere Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an, die Sie kostenlos, neutral und kompetent mit zahlreichen Exponaten beraten. Sichern Sie sich auch gleich einen Gutschein für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung bei Ihnen zu Hause.

In diesem Jahr verfügen wir wieder über eine Eventbühne, wo wir täglich ca. 15-minütige Impulsvorträge zu folgenden Themen halten:

11.00 Uhr, E-Mobilität (Rechtliche Einordnung und Anforderungen)

13.00 Uhr, Gefahren im Internet erkennen (bzw. Sondervorstellung)

13.30 Uhr, Straftaten an Seniorinnen und Senioren (Trickbetrug / Trickdiebstahl)

14.00 Uhr, Einbruchschutz