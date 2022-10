Heidelberg: Waschbär am Hauptbahnhof

Heidelbärg-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Sonntag 23.10.2022 bekamen es sowohl die Reisenden als auch die Bundespolizei am Hauptbahnhof mit einem ganz besonders süßen Gast zu tun. Gegen 01:30 Uhr wurde ein Waschbär am Hauptbahnhof oberhalb der Bahnsteige 7/8 und 8/9 gesichtet.

Beamte der Bundespolizei verständigten daraufhin zur Sicherheit des Tieres die Tierrettung. Eine Rettung war jedoch in dieser Nacht nicht mehr möglich, sodass der Besucher seinen Aufenthalt fortsetzen konnte.

Den Bundespolizisten gelang es vor der Fortsetzung seiner Reise jedoch noch, ein Foto von dem Waschbären zu schießen.