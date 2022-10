Hoffenheim: Hart erkämpfter Sieg in Essen

Sinsheim. Der dritte Saisonsieg für die TSG: Bei der SGS Essen setzten sich die Hoffenheimerinnen am 5. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Ende etwas glücklich mit 3:2 (2:1) durch.

Auf die Führung von Julia Hickelsberger (14.) antworteten die engagierten Gastgeberinnen postwendend mit dem Ausgleich (16.), mit dem Halbzeitpfiff traf Ereleta Memeti zur verdienten Halbzeitführung (45. +1). Nach der Pause startete die TSG gut, doch mehr und mehr kaufte das junge Essener Team dem Führenden den Schneid ab und glich verdient aus (63.). Anschließend schnupperte die SGS sogar am dritten Treffer, dieser fiel schließlich aber auf der Gegenseite durch Gia Corley (88.).

Ausgangslage.

Während die TSG am 4. Spieltag gegen den SC Freiburg ihren zweiten Saisonsieg feierte, kassierte die SGS Essen gegen Eintracht Frankfurt ihre dritte Niederlage. Drei Punkte trennen die beiden Teams folglich nach vier Spielen in der Tabelle.

Aufstellung

Drei Änderungen nahm Chef-Trainer Gabor Gallai für die Partie bei der SGS Essen im Vergleich

zum Flutlichtspiel gegen den SC Freiburg in der Anfangsformation vor. Für Paulina Krumbiegel

rückte Sarai Linder zurück in die Startelf, für die krankheitsbedingt fehlende Fabienne Dongus

begann Isabella Hartig im Mittelfeldzentrum. Nicole Billa ersetzte die ebenfalls erkrankte

Melissa Kössler im Angriff.

Szene des Spiels

Das 3:2: Wieder ein Siegtreffer in der Schlussphase. Gegen die SGS Essen mühten sich die

Hoffenheimerinnen insbesondere im zweiten Durchgang gute Chancen herauszuspielen, ein

guter Angriff reichte am Ende aber zum entscheidenden Tor. Diesen leitete BundesligaDebütantin Lisann Kaut mit einem cleveren Dribbling ein, Nicole Billa steckte durch zu Gia

Corley und die Mittelfeldspielerin chippte das Leder eiskalt an SGS-Schlussfrau Sophia Winkler

vorbei in die Maschen.

Zitat des Spiels

Gabor Gallai: „Wir freuen uns einfach sehr über die drei Punkte, auch wenn der Sieg am Ende

sicherlich etwas glücklich war. Die 2:1-Führung zur Halbzeit ging so in Ordnung, nach der Pause

hatten wir noch fünf bis zehn gute Minuten waren anschließend aber zu unstrukturiert und

haben kaum noch Lösungen gefunden. Essen hat an seine Chance geglaubt und das hat zu

einem offenen Schlagabtausch geführt. Die SGS ist jung und wild aufgetreten, so wie wir das

auch erwartet hatten.“

Ausblick

Für die TSG stehen nach dem Auswärtsspiel bei der SGS Essen zwei Duelle im heimischen

Dietmar-Hopp-Stadion auf dem Programm. Am kommenden Samstag (13 Uhr) gastiert

Eintracht Frankfurt im Kraichgau, sechs Tage später geht es unter Flutlicht gegen Bayer 04

Leverkusen (4. November, 19.15 Uhr).

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim)