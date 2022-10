Kaiserslautern – Zu einem verdienten Auswärtserfolg kam der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg bei Aufsteiger HSG Pohlheim. Bereits zur Pause führte das Team von TuS-Trainer Frank Müller mit 11:15 und auch nach dem Seitenwechsel hatte die Führung bestand. Dank eines glänzend aufgelegten Michel Fiedler im Tor, der 15 Bälle parierte, kam der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Am Ende hieß es 21:28 für den vom Verletzungspech gebeutelten TuS, der lediglich neun Feldspieler aufbieten konnte.

Schon in der Trainingswoche war klar, dass sich ein weiterer Spieler vorerst in das eh schon üppig besetzte TuS-Lazarett verabschieden würde. Jonas Dambach hat sich bereits im Spiel bei der HSG Hanau am Ellbogen verletzt und wird nun doch längere Zeit ausfallen. Ob eine Operation notwendig sein wird, wird sich erst nach weiteren Untersuchungen herausstellen. Trainer Frank Müller, mittlerweile schon geübt im Improvisieren, beförderte kurzerhand Rechtsaußen Luca Steinführer auf die halbrechte Rückraumposition und diese Maßnahme sollte sich auszahlen. Der 25-jährige Neuzugang aus Worms, spielte mutig, traf fünf Mal aus dem Feld und verwandelte zwei Siebenmeter nervenstark. Jetzt schon ein absoluter Glücksgriff und eigentlich ein Kandidat für die Auszeichnung „Man of the Match“, aber dieser Titel ging zweifelsfrei an Torhüter Michel Fiedler, der die Pohlheimer Angreifer im Laufe des Spiels reihenweise zur Verzweiflung brachte. Zwar dauerte es geschlagene zwölf Minuten, bis er das erste Mal sein Können zeigen konnte, aber dann lief er zu Höchstform auf. Angefeuert von knapp 40 Dansenberger Fans, darunter eine stattliche Anzahl Fiedler-Fans aus dem nahegelegenen Wettenberg, dem Geburtsort des 19-jährigen Ausnahmetalents, brachte er es auf acht Paraden bis zur Halbzeitpause und nochmals sieben im zweiten Durchgang, gleichbedeutend mit einer Fangquote von über 40%. Ein Spitzenwert.

Schon in der ersten Spielhälfte zeigte der TuS, dass er gut vorbereitet auf das Duell beim hessischen Aufsteiger war. Die Abwehr hatte von Anfang an Zugriff, jeder Fehler der Gastgeber wurde konsequent bestraft. So erzielte Linksaußen Timo Holstein sämtliche vier Treffer in den ersten 20 Minuten, davon drei per Tempogegenstoß. Über 1:4 (5.) legte der TuS bis zur 19 Minute zum 6:10 nach. Doch die Gastgeber blieben dran. Beim 9:10 (23.) waren sie in Schlagdistanz, doch Michel Fiedler war bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichtergespanns kaum noch zu bezwingen. Mit einem durch Luca Steinführer verwandelten Siebenmeter und einer 11:15-Führung ging es in die Pause.

Die zweite Spielhälfte läutete TuS-Kapitän Sebastian Bösing mit einem Doppelschlag ein (12:17, 34.), doch im Anschluss schlichen sich Nachlässigkeiten ins Dansenberger Angriffsspiel ein. Rund acht Minuten ließ der nächste Torerfolg auf sich warten, doch die Hausherren vermochten diese Schwächephase nicht nachhaltig zu nutzen. Nach dem 16:17 (42.) war es Fabian Serwinski, der die Schwarz-Weißen mit zwei Treffern in Folge wieder in die Spur brachte. Jan Claussens dritter Torerfolg zum 16:20 (44.) sorgte wieder für mehr Ruhe. Über 19:25 (55.) hieß es am Ende 21:28. Ein überzeugender Auswärtssieg dank einer disziplinierten Mannschaftsleistung, der Mut macht für die kommenden schweren Aufgaben am bevorstehenden Doppelspieltag. Erschöpft, aber zufrieden feierte die Mannschaft nach Spielschluss mit ihren Fans. Ganz besonders happy war die im Mannschaftsbus mitgereiste Dansenberger D-Jugend, die mit Trommeln und allerlei anderen Lärminstrumenten ausgestattet, ihre Vorbilder lautstark unterstützt hat.

Zu den Interviews auf unserem YouTube-Kanal: https://youtu.be/5QuDHRv2G9A

HSG Pohlheim

Jannik Schlegel und Jan Wüst (im Tor), Leon Friedel (1/1), Nikolas Happel (6), Maximilian Rühl (2), Daniel Schier (1), Stefan Lex (4), Florian Niclas, Lukas Drommershausen (2), Fabian Neul (1), Moritz Lambrecht, Tom-Marcel Gilbert, Christoph Träger, Johannes Träger (1), Thimo Wagner (3). – Trainer: Andreas Lex.

TuS 04 KL-Dansenberg

Michel Fiedler und Frederick Lüpke (im Tor), Gunnar Dietrich (3), Luca Steinführer (7/2), Felix Dettinger, Timo Holstein (4), Marco Holstein, Jan Claussen (4), Michel Reitemann (2), Sebastian Bösing (5), Fabian Serwinski (3/1). – Trainer: Frank Müller.

Schiedsrichter: Lucas Hellbusch/Darnel Jansen (Trebur)

Zuschauer: 450

Siebenmeter: 1/2 : 3/4

Zeitstrafen: 5 : 3

Spielfilm: 1:4, 4:5, 6:10, 10:11, 11:15 (Halbzeit), 12:17, 16:17, 16:20, 19:25, 21:28