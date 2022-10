Kreis Bergstraße

37-jähriger erleidet schwere Verbrennungen

Lorsch (ots) – Am Samstag (22.10.) um kurz vor 14:00 Uhr wurden die Rettungskräfte und die Polizei wegen einer Person mit schweren Verbrennungen an Armen und Gesicht alarmiert. Ein 37-jähriger Mann hatte in seiner Wohnung mit einer Spiritusflasche hantiert, wobei es zu einem Brand kam.

Sein 26-jähriger Mitbewohner ist durch Schreie darauf aufmerksam geworden, hat die Flammen mit Decken erstickt und die 112 gewählt. Der genaue Hergang ließ sich bis jetzt nicht ermitteln, da der Schwerverletzte nicht befragt werden konnte.

Er musste zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Weitere Ermittlungen erfolgen im Nachgang.

PKW rollt von Rampe in den Rhein

Lampertheim (ots) – Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW am Freitag, den 21.10.2022, die obere Nato-Rampe in Lampertheim, bei Rheinkilometer 438,6 rechtes Ufer, und verließ das Fahrzeug ohne dieses gegen Wegrollen zu sichern. Infolge dessen rollte es die abschüssige Rampe herab und versank im Rhein. Versuche es noch anzuhalten misslangen.

Im Fahrzeug befanden sich keine Personen. Das Fahrzeug wurde gegen 22:30 Uhr durch die eingesetzten Bergungskräfte, etwa 2 Meter vom Ufer entfernt, außerhalb der Fahrrinne, auf dem Lampertheimer Grund aufliegend geortet und am Ufer fixiert.

Es konnte vor Ort durch die eingesetzten Kräfte nicht geborgen werden. Die Bergung wird am nächsten Tag in Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein erneut versucht.

Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Zwischen Sonntag (16.10.) 23:00 Uhr und Donnerstag (20.10.) 18:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Mercedes E 200, der in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am Stoßfänger hinten links beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden

Lampertheim (ots) – Am 21.10.2022 ereignete sich um 20:02 Uhr in Lampertheim auf der Kreisstraße 3 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei entstand an den 3 beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 72.000 EUR.

Ein Fahrzeugführer und dessen Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten für eine Stunde vollgesperrt. Es waren hierbei ein Zug der Feuerwehr Lampertheim sowie mehrere Fahrzeuge der Rettung eingesetzt.

Groß-Gerau

Tank- und Rastanlage an der A 67 überfallen

Büttelborn (ots) – Am Sonntag (23.10.) gegen 00:30 Uhr wurde die Tank- und Rastanlage Büttelborn an der A 67 überfallen. Die beiden männlichen Täter betraten vermummt gemeinsam den Verkaufsraum und steuerten zielgerichtet auf den Kassenbereich zu. Als sie bemerkten, dass eine Kundin aus dem Toilettenbereich den Verkaufsraum betrat, wurde diese durch Drohungen zur Duldung der weiteren Tathandlung genötigt.

Danach wendeten sich die beiden Kriminellen dem 58-Jährigen Angestellten zu und forderten von diesem, ihnen die Einnahmen auszuhändigen. Diese Forderung unterstrichen sie, indem sie eine Waffe, einen Schlagstock und ein Pfefferspray vorzeigten. Nach Erhalt der Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro, welche in einem mitgeführten Beutel verstaut wurde, flüchtete das Räuberduo in unbekannte Richtung.

Die 28-jährige Kundin wie auch der Angestellte blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuberduo verlief bislang ohne Erfolg.

Der erste Täter war 170-180 cm groß. Er trug ein blaues Kopftuch mit einem aufgebrachten Schriftzug. Vor dem Gesicht trug er ein dunkles Tuch. Ansonsten war er komplett schwarz bekleidet. Diese Person führte eine Schusswaffe mit sich. Sein Komplize war ebenfalls 170-180 cm groß. Als Oberbekleidung trug er einen Kapuzenhoodie und ein Tuch vor dem Gesicht. Er hatte eine Jogginghose mit einem auffallenden Emblem auf der Seite und schwarze Turnschuhe an. Diese Person führte den Schlagstock und das Pfefferspray mit sich.

Für den Fortgang der Ermittlungen hofft das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim auf Zeugen, die in diesem Zeitraum sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen im dortigen Bereich gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 22.10.2022 zwischen 15:55-16:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Touran, der in der Straße “An den Weiden” in Rüsselsheim am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-595 entgegen.

Odenwaldkreis

Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Oberzent/Beerfelden (ots) – In der Nacht von Samstag (22.10.2022) auf Sonntag wurde in der Gammelsbacher Straße in Beerfelden, ca. auf Höhe der dortigen Tankstelle, ein geparkter blauer Pkw durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der geparkte Pkw wurde auf der linken Fahrzeugseite touchiert.

Der Verursacher flüchtete und meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Hinweise und Beobachtungen aus dieser Nacht, können der Polizei in Erbach mitgeteilt werden.

