Körperverletzung in der Bleichstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 21.10.2022 gegen ca. 18:00 Uhr ereignete sich in der Bleichstraße eine Körperverletzung. Der 19-jährige Geschädigte saß an einer dortigen Haltestelle, als sich der Beschuldigte näherte. Dieser gab an, dass er den Geschädigten kennen würde und Probleme mit dessen Bruder habe. Daraufhin schlug er ihn mehrfach unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Anschließend entfernte er sich in Richtung Yorckstraße/Berliner Platz von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde mit Gesichtsverletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 18 Jahre alt, kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Betrug

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 78-jähriger Mann erhielt eine E-Mail von der E-Mailadresse eines Bekannten. Darin wurde eine Notsituation des Absenders vorgetäuscht. Der Bekannte würde sich im Ausland aufhalten und hätte seine Dokumente sowie sämtliche Geldmittel gestohlen bekommen.

Es wurde um Unterstützung einer Überweisung von knapp 1.000 Euro gebeten, sodass eine angebliche Hotelrechnung und ein Flugticket beglichen werden könne. Der 78-Jährige rief daraufhin seinen Bekannten an und konnte sich dadurch überzeugen, dass keine Notsituation vorlag.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen: Anrufe und E-Mails mit schockierenden Inhalten nehmen stetig zu. Die Täter versuchen Sie zu verunsichern und appellieren an Ihre Hilfsbereitschaft. Hinterfragen Sie derartige Angelegenheiten! Kontaktieren Sie die Person, die angeblich Hilfe benötigt oder rufen Sie bei Zweifel Ihre Polizei oder den Notruf an!