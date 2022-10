Frau von PKW erfasst

Hainfeld (ots) – Am Samstag 22.10.2022 wurde gegen 18:00 Uhr im innerörtlichen Bereich, eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 68-jährige Frau wurde hierbei von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen wurde die aus dem Landkreis Germersheim stammende Frau mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der 61-jährige Fahrzeugführer des verursachenden PKW stand unter Alkoholeinfluss, weswegen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Verkehrsunfallgeschehens beauftragt. Mit vor Ort eingesetzt waren zudem Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.

Schaden verursacht und geflüchtet

Herxheim (ots) – Im Zeitraum vom 21.10.-22.10.22 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Dacia, der in der Eisenbahnstraße in Herxheim abgestellt war. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 EUR zu kümmern.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Billigheim-Ingenheim (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen in anderer Sache wurde am 22.10.2022 gegen 11:35 Uhr die Firmenanschrift des Beschuldigten in Billigheim-Ingenheim aufgesucht. Bei Eintreffen der Streife kam der Beschuldigte mit dem PKW VW angefahren. An diesem waren französische Kennzeichen angebracht, die nicht auf den PKW VW ausgegeben sind.

Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. Zu allem Überfluss konnten beim Beschuldigten zudem verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden, die ihm ein Bekannter aus Frankreich mitgebracht haben will.

Eine Blutprobe wurde entnommen und die Medikamente sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.