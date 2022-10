Landau: Die Polizei-News

Bedrohung mit Messer

Landau (ots) – Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es Freitag 21.10.2022 gegen 17:20 Uhr in der Ostbahnstraße. Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 26-jährige Täter ein Messer und bedrohte sein Gegenüber damit.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Mehrere Zeugen filmten den 26-Jährigen bei der Tatausführung, sodass dieser kurze Zeit später festgenommen werden konnte.

Da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er gab weiterhin an, von seinem Kontrahenten angespuckt worden zu sein. Beide müssen sich nun in den entsprechenden Strafverfahren verantworten. Verletzt wurde niemand.

Beim Aussteigen Fahrradfahrerin übersehen

Landau (ots) – Leicht verletzt wurde am Freitag 21.10.2022 gegen 07:25 Uhr eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Horststraße in Landau. Ein 54-jähriger Mann parkte am rechten Fahrbahnrand und übersah beim Aussteigen die 20-jährige Frau auf ihrem Fahrrad.

Durch den Zusammenstoß mit der Autotür fiel diese zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.

Mit kleinem Flitzer unter Drogen ohne Kennzeichen unterwegs

Landau (ots) – Am Samstag 22.10.2022 konnte gegen 18:50 Uhr ein 19-Jähriger fahrend auf seinem E-Scooter in Landau in der Industriestraße festgestellt werden. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Zudem konnten bei dem Fahrer Anzeichen auf Drogenkonsum erkannt werden.

Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem 19-Jährigen sodann eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Landau (ots) – Gleich zu zwei Ladendiebstählen kam es am 22.10.2022 im Stadtgebiet Landau. Gegen 17 Uhr wurden aus einem Einkaufsmarkt in der Ostbahnstraße durch eine 14-Jährige Kosmetikartikel im Wert von 13 Euro entwendet. Das Mädchen wurde im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigte überstellt.

Gegen 18:45 Uhr kam es zum Diebstahl eines MP3-Players im Wert von 75 Euro aus einem Elektronikfachmarkt. Die Personalien des 30-jährigen Beschuldigten konnten festgestellt werden. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.