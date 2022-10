Zwei Körperverletzungsdelikte Herbstmesse

Speyer (ots) – Obwohl der Gesamtverlauf des Eröffnungsabends der Speyerer Herbstmesse durch die dort eingesetzten Polizisten insgesamt als ruhig und friedlich beschrieben wurde, kam es im Verlauf des Abends zu insgesamt 2 Körperverletzungen.

Gegen 19:30 Uhr schlugen sich 2 junge Männer auf dem Festplatz. Hintergrund war die Tatsache, dass der 18-jährige Hauptagressor (später festgestellte Atemalkoholkonzentration von 1,7 Prom) mit seiner Freundin einen verbalen Streit hatte, den der ebenfalls 18-jährige Geschädigte (1,2 Prom) schlichten wollte.

Diese Einmischung störte den Täter, weshalb er den Schlichter mit Schlägen angriff, der sich aber zu wehren wusste und den Angreifer zu Boden brachte. Beide Personen wurden leicht verletzt und von der Herbstmesse, nach der Strafanzeigenaufnahme verwiesen.

Gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich des Haupteingangs der Herbstmesse im Bereich der Klipfelsau zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei jungen Frauen (beide 16 Jahre aus Speyer), der im Verlauf des Streitgesprächs in gegenseitigen Beleidigungen und Schlägen mündete.

Beide wurden dabei leicht verletzt und wurden durch die eingesetzten Beamten im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme (wechselseitige Körperverletzung und Beleidigung) von der Herbstmesse verwiesen. Alkoholbeeinflußung konnte nur bei einer der beiden jungen Frauen festgestellt

werden (0,95 Prom).

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am 22.10.22 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel die Iggelheimer Straße in Speyer in Richtung Bauhaus. In entgegen gesetzter Richtung kam ihm ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen. Im Kreuzungsbereich der Iggelheimer Straße Ecke Landwehrstraße kam es dann zu Kollision.

Der 49-jährige Fahrer wollte nach links abbiegen. Der 18-jährige fuhr gerade aus. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass die jeweilige Ampel auf “Grün” geschaltet war. Der 18-jährige Fahrer klagte über Schmerzen im Nacken und Brustbereich. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw´s entstand Sachschaden von ca. 8.000 EUR.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt sollte am 23.10.2022 gegen 05:00 Uhr morgens ein 27-jähriger Mann mit seinem Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschaltetem “Stopp”-Signal fuhr der Mann weiter. In der Geibstraße in Speyer erhöhter er sogar seine Geschwindigkeit.

Der 27-Jährige fuhr dann auf einen Parkplatz. Da er von dort aus nicht weiterfahren konnte, konnten die eingesetzten Beamten den Mann kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am 21.10.22, in der Zeit von 17:20 bis 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts in der Straße “Am Rübsamenwühl”, ein dort geparkt abgestellter PKW Porsche, BN-Kennzeichen, Farbe schwarz, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt.

Schadenshöhe ca. 3.000 Euro. Vom unfallfüchtigen Verkehrsteilnehmer ist zur Zeit nichts bekannt, weshalb mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten werden, sich bei der Polizei Speyer unter der 06232/1370 zu melden.

Einbruch in Schnellimbiss

Speyer (ots) – In der Nacht von 21.10.22 auf 22.10.22, gegen 03:20 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Wormser Landstraße in Speyer ein. Dabei hebelten die Täter ein Seitenfenster auf und stiegen ein. In dem Imbiss wurden alle Räume betreten und die dortigen Schränke sowie Schubladen durchsucht. Die Täter verließen mit ca. 300 EUR Diebesgut den Tatort.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, schlanke Figur, schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss und roter Ziernaht, dunkle Jeans, weiße Sneakers, grauer Kapuzenpullover.

Täter 2: männlich, normale Statur, dunkel blauer Jacke von Tommy Hilfiger mit “H” auf der linken Brust und grauen Gummizügen, blaue Jeans, schwarze Sneakers, weißer Kapuzenpullover, trug eine Brille, schwarzer Schal/Buff vor Mund und Nase.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.