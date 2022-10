Einbruch in Gartenhaus – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag 20.10.2022 auf Freitag 21.10.2022 zwischen 24-06 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Pestalozzistraße ein. Aus dem Gartenhaus entwendeten die Täter ein Fahrrad und einen Mähroboter. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Können sie Angaben zu den Tätern machen oder ist ihnen in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.

Alkoholisierter Autofahrer

Limburgerhof (ots) – Ein aufmerksamer 24-jähriger Zeuge meldet in der Nacht vom Samstag 22.10.2022 auf Sonntag 23.10.2022, einen unsicher fahrenden Verkehrsteilnehmer auf der B9. Durch die Aussage des Zeugen konnte der besagte Autofahrer schließlich in Limburgerhof einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Beamten konnten bei dem 40-Jährigen eindeutige alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daher wurde dem 40-Jährigen in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wurde der Führerschein des 40-Jährigen mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.