Vor Polizei geflüchtet

Bellheim (ots) – Beim Erkennen der Polizei flüchteten am Samstag, gegen 22 Uhr in der Fortmühlstraße 2 Personen fußläufig. Eine weitere Person flüchtete mit einem E-Scooter, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei dem 20-jährigen Fahrer konnten Drogen typische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Er händigte den Beamten mitgeführtes Marihuana aus.

Der E-Scooter verfügte zudem über keinen Versicherungsschutz. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auf Pannenmeldung folgt Blutprobe

Lingenfeld (ots) – Am frühen Samstagmorgen 22.10.2022 wurde der Polizei Germersheim gegen 02 Uhr ein Pannenfahrzeug in der Neustadter Straße in Lingenfeld gemeldet. Bei einer Überprüfung konnten zwei 20-jährige Männer in dem Fahrzeug sitzend angetroffen werden, die angaben, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein.

Bei beiden Männern wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-jährigen Fahrer einen Wert von 1,51 Promille. Dem 20-jährigen Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbruch in Lagerhalle

Lustadt (ots) – Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Lagerhalle in der Straße Auf der Weide in Lustadt einbrachen. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden sein. Von einem Nachbarn wurde im Tatzeitraum ein roter Fiat Ducato gesehen.

Wer kann Hinweise zu einem roten Fiat Ducato geben? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im dortigen Industriegebiet gemacht?

Hinweise an die Polizei Germersheim unter 07274/9580.