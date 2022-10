Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Freitag 21.10.22 auf Samstag 22.10.22 gegen 01:30 Uhr, kam es in der Samuel-Heinicke-Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Verkehrszeichen wurde gewaltsam umgebogen, sodass es in die Fahrbahn ragte und eine Gefahr für den dortigen Fließverkehr darstelle.

Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Bei den Tätern soll es sich demnach um 2 Jugendliche mit dunklen Kapuzenpullovern gehandelt haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeilicher Einsatz aufgrund eines verdächtigen Autos

Frankenthal (ots) – Am Freitagabend 21.10.22, kam es zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Anlass war ein verdächtiges Auto im Bereich Weinbietring/Peterskopfstraße. Das Fahrzeug sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort flüchteten die 2 Insassen fußläufig aus dem Auto. Im Anschluss wurde mit der Unterstützung des Polizeihubschraubers nach den 2 Personen gefahndet. Es bestand keine Gefahr für die Anwohner.