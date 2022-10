Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Samstag 22.10.22 gegen 02.50 Uhr überfielen 2 unbekannte vermummte Täter eine Tankstelle im Industriegebiet. Einer der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet. Sie erbeuteten einen in der Höhe noch nicht bekannten Geldbetrag und flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief erfolglos.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, 20-22 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Winterjacke weiße Hose.

Täter 2: männlich, 20-22 jahre alt, ca. 180 cm groß, grauer Hoodie mit schwarz-weißen Streifen an den Ärmeln und dem Aufdruck “Gucci”. Schwarze Daunenweste, dunkle Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an den Kriminaldauerdienst (06131/65-3630) oder jede andere Polizeidienststelle

Viele Tore für Mainz 05 – Viel Arbeit für die Polizei beim Heimsieg

Mainz (ots) – Ein erfolgreicher Abend aus Sicht des Fußballs brachte für die Mainzer Polizei eine Vielzahl von Ereignissen mit sich. Die frühe Auslastung der zur Verfügung stehenden Parkplätze führte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Vorfeld der Begegnung Mainz 05 / 1. FC Köln. Die Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die MEWA-Arena wurden durch 2 Unfälle mit Sachschaden im Anreiseverkehr noch vergrößert.

Über den kompletten Spielverlauf kam es wiederholt zum Abbrand von pyrotechnischen Gegenständen im Gästebereich. Insgesamt wurden mindestens 70 dieser Gegenstände gezündet. Bislang meldete sich hiernach 1 Person als verletzt (ein Ordner klagte über Atembeschwerden).

Gegen Ende des Spiels ereignete sich in einem Block der Heimfans eine körperliche Auseinandersetzung unter Anhängern des gastgebenden Vereins. Zudem wurden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes angegriffen. Daraufhin zur Unterstützung des Ordnungsdienstes eingesetzte Polizeikräfte wurden unmittelbar nach Eintreffen angegriffen.

In Folge dessen kam es zum polizeilichen Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock gegen die angreifenden Personen. Mehrere, auch unbeteiligte Personen begaben sich in ärztliche Behandlung im Stadionbereich. Strafanzeigen zu den Anlasstaten wurden gefertigt und die entsprechenden Ermittlungen werden durch die Mainzer Polizei getätigt.

Eine weitere Person wurde verletzt, als sie ohne Fremdverschulden im Gästebereich stürzte. Hier wurde eine stationäre Behandlung erforderlich.

In diesem Zusammenhang kam es auch zu einem körperlichen Angriff auf eine Rettungskraft durch einen weiteren Kölner Fan, zu Verletzungen kam es hierbei nicht. Darüber hinaus wurden durch die Polizei Anzeigen wegen eines Betrugs- und einer Sachbeschädigung gefertigt.

Mainz-Bingen

Fahrzeug fuhr in Begrenzungsmauer und flüchtete

Bingen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 20.10.2022 auf Freitag 21.10.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pfarrer-Beichert-Straße in Bingen-Büdesheim. Dabei fuhr ein unbekanntes Fahrzeug scheinbar frontal in die Begrenzungsmauer eines Anwesens. Die Mauer wurde erheblich beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug muss im Frontbereich einen größeren Schaden davongetragen haben.

Eine Anwohnerin hörte gegen 06:20 Uhr einen lauten Knall, den sie dem Unfall zuordnen würde. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bingen, Tel: 06721/9050.