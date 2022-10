Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach kurzer Flucht

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagabend (22. Oktober 2022) konnte ein 33-Jähriger

mit einer nicht geringen Menge Rauschgift festgenommen werden.

Gegen 20.15 Uhr sollte der Mann von einer Polizeistreife, welche zu Fuß im

Bahnhofsviertel unterwegs war, an der Ecke Taunusstraße / Moselstraße einer

Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog er sich zunächst durch Flucht. Im

Rahmen der Nacheile konnte er jedoch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Durch Zeugen wurde beobachtet, wie er sich während der Flucht einer schwarzen

Plastiktüte entledigte. Diese konnte aufgefunden werden. Der Inhalt: diverse

Betäubungsmittel, darunter ca. 40 Gramm Marihuana, knapp 60 Gramm

Methamphetamin, gut ein Gramm Crack sowie 60 Ecstasy-Tabletten. Eine im

Anschluss beim Beschuldigten durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum

Auffinden weiterer Drogen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub von medizinischem Marihuana

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Freitag (21. Oktober 2022) auf Samstag

(22. Oktober 2022) kam es im Bereich der Taunusstraße zu einem Raub zum Nachteil

eines Jugendlichen. Der Haupttäter konnte festgenommen werden.

Gegen 0.15 Uhr holte der 17-Jährige im Bereich der Taunusstraße sein medizinisch

verschriebenes Marihuana hervor. Dies zog die Aufmerksamkeit einer in der Nähe

befindlichen Personengruppe auf sich. Die Personen gingen den Jugendlichen an,

drückten ihn an eine Wand, schlugen mit einer Glasflasche gegen sein Knie und

bedrohten ihn mit einem Messer. Nachdem die Täter dem Geschädigten sowohl die 10

Gramm medizinisches Marihuana, als auch eine kleine Menge Bargeld abgenommen

hatten, entfernten sie sich vom Tatort.

Das 17-jährige Opfer wandte sich an eine Polizeistreife. Im nahen Umfeld konnte

eine Personengruppe festgestellt werden; der Jugendliche erkannte den Haupttäter

in der Gruppe wieder. Der wohnsitzlose 19-Jährige wurde festgenommen und in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Der Geschädigte erlitt leichte

Verletzungen am Knie und an der Hand.