Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis): Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am heutigen Samstag, 22.10.2022, gg. 14:20 Uhr, ereignete sich im Schrecksbacher Ortsteil Holzburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Mann aus Antrifttal (Vogelsbergkreis) an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Beamten der Polizeistation Schwalmstadt berichten, war der 65-jährige im Bereich der Hauptstrasse alleine in einem PKW VW Tiguan unterwegs. Dort verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Zaun. Der Fahrer verstarb trotz der unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Notarzt noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am PKW und dem beschädigten Zaun beträgt ca. 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur konkreten Unfallursache werden durch die Polizeistation in Schwalmstadt geführt.