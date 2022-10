Beim Einparken Pkw gestreift

Bad Hersfeld – Am Freitag (21.10.2022) parkte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in einer freien Parklücke am Linggplatz, Höhe Hausnummer 19 ein. Bei dem Parkvorgang stieß der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den bereits zum Parken angestellten Pkw eines 81-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.050,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Niederaula – Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag (21.10.2022), gegen 16.00 Uhr, die Landesstraße 3471 aus Richtung Wetzlos kommend in Fahrtrichtung Mengshausen. Im Einmündungsbereich Wehrdaer Straße/Richthofstraße, missachtete ein 49-jähriger Fahrzeugführer von einem Pkw, die Vorfahrt eines bevorrechtigten Lkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 32.000,- Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Hersfeld – Am Samstagabend (22.10.2022) befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis die Straße Alter Kirchweg. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Hausnummer 37 kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der Fahrzeugführer unter dem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen Straßenlaterne

Bad Hersfeld – Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am späten Samstagabend (22.10.2022) die Bundesstraße 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Asbach. Nach ersten Erkenntnissen, fuhr der Pkw-Fahrer nach einem Überholvorgang mit stark überhöhter Geschwindigkeit in den Eichhofkreisel ein. Zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt, kam der Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Bebra (ots)

Am Samstagabend (22.10.2022) kam es gegen 20.20 Uhr in Bebra, Gilfershäuser Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 48-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Fahrzeug die Gilfershäuser Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in Richtung Bahnhof abbiegen. Hierzu wurde der Fahrtrichtungsanzeiger nach links gesetzt. Ein nachfolgender 23-jährige Fahrzeugführer, ebenfalls aus Bebra, überholte jedoch den Abbiegenden, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.500,- Euro. An der Unfallstelle wurden durch die Polizei Hinweise auf Alkohol/- und Drogenkonsum bei dem 48-jährigen aus Bebra festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche von einem Arzt durchgeführt wurde. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkohol/- und Drogeneinfluss eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 22.10.2022, gg. 03.05 Uhr in KünzellTurmstraße in Höhe der Hausnummer 55.

Ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen PKW, vermutlich Audi, befuhr in Künzell die Turmstraße aus Fahrtrichtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Fulda. In der Turmstraße in Höhe der Hausnr. 55 kam der oder die unbekannte Fahrer/-in nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW, Opel Astra. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle weiter in Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte und anschließend in unbekannte Fahrtrichtung.

Der geparkte PKW wurde in der gesamten Länge der linken Fahrzeugseite beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

Nach Zeugenangaben sei das Fahrzeug zudem über rotlichtzeigende Lichtzeichenanlagen unvermindert weitergefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661- 105-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht / 150,- Euro Schaden/Zeugen gesucht!!!

Ein 24-jähriger junger Mann aus Fulda parkte in der Zeit vom Samstag, dem 22.10.22, 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr seinen PKW, einen Daimler Benz, ordnungsgemäß in Fulda in der Von-Schildeck-Str 4.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste der junge Mann feststellen, dass sein linker Außenspiegel beschädigt war. Der oder die Unfallverursacherin kam im Vorbeifahren in Fahrtrichtung Künzeller Straße vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den Außenspiegel und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich der oder die Fahrzeugführer/ Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 150,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661- 105-0 zu melden.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 21.10.2022 um 10:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem BMW den Seilerweg aus Richtung Reichsstraße. In Verlaufe einer Linkskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern, drehte sich und prallte mit dem Heck in das dortige Geländer. An Fahrzeug und Geländer entstand ein Sachschaden von circa 10.500 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim – Am Freitag, den 21.10.2022 um 10:45 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Transporters die Straße Sonnenblick in Richtung Lerchenweg. Hierbei kollidierte dieser seitlich mit dem geparkten Audi einer 58-jährigen Frau aus Kirchheim. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 00:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Opel Meriva die B324 aus Richtung Fulda und beabsichtigte an der Picasso-Kreuzung nach rechts auf die B27 in Richtung Bebra abzufahren. Hierbei kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Bordsteinkante und kam letztendlich auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim – Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 01:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem PKW BMW die Kreisstraße 35 aus Richtung Kirchheim in Richtung Goßmannsrode. Hierbei kam der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Der PKW war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.