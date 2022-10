Wiesbaden: Die Polizei-News

Vollendeter Schockanruf durch falsche Polizisten,

Wiesbaden, Welfenstraße, Freitag, 21.10.2022, ca. 15:00 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag erbeuteten unbekannte Täter in der Welfenstraße unter

den Angaben von falschen Tatsachen Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die 75-jährige Seniorin erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizisten.

Der angebliche Polizist gaukelte der Dame vor, dass ihre Tochter in einen

schweren Unfall verwickelt gewesen sei und dabei wurden mehrere Personen

verletzt. Durch den falschen Polizisten wurde die Geschädigte am Telefon

anschließend aufgefordert eine Kaution zu entrichten. Dieser Aufforderung kam

sie nach und begab sich mit ihren Ersparnissen am Freitagnachmittag zum

vereinbarten Treffpunkt in der Welfenstraße. Dort kam es zur Übergabe von

mehreren tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Betrüger fußläufig in

unbekannte Richtung. Der vollbärtige Täter ist ca. 45-50 Jahre alt und 175-180

cm groß. Er ist kräftig und trug eine dunkle Brille. Der Mann war mit einer

grauen Jacke, einer graue Hose und Turnschuhe bekleidet. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen. Die

Wiesbadener Polizei warnt vor gleichgelagerten Sachverhalten und Schockanrufen

durch falsche Polizeibeamte. Es kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass

es durch die Polizei zu Kautionsforderungen kommt. Hinweise nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.

Angriff mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Dürerplatz, Freitag, 21.10.2022, 21:20 Uhr

(thi) Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Fußgängerin und zwei

Fahrradfahrern wegen der Nichtbenutzung einer Beleuchtung kam es zum Einsatz

eines Pfeffersprays. In der Nacht des 21.10.2022 um 21:20 Uhr war die 44-jährige

Wiesbadenerin zu Fuß im Bereich des Dürerplatzes unterwegs. Hierbei bemerkte sie

zwei Radfahrer, welche ebenfalls den Fußweg des Dürerplatzes nutzten. Dies

Wiesbadenerin machte die Fahrradfahrer darauf aufmerksam, dass sie doch bei der

Dunkelheit ihre Fahrradbeleuchtung einschalten sollen. Die beiden Radfahrer

lachten die 44-jährige daraufhin aus, sodass sie weiterging. Plötzlich bemerkte

sie einen Sprühstoß im Gesicht und die zwei Täter flüchteten in unbekannte

Richtung. Die Wiesbadenerin begab sich daraufhin zu einem nahegelegenen

Supermarkt und verständigte die Rettungsleitstelle sowie die Polizei. Die beiden

Täter konnten in Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Beide sollen

circa 20 Jahre alt sein. Sie hatten eine mitteleuropäische Erscheinung, waren

dunkel gekleidet und trugen schwarze medizinische Masken über Mund und Nase. Das

zuständige Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter 0611 345 2340 zu melden.

Hoher Schaden durch Vandalismus in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel,

Castellumstraße, Freitag, 21.10.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 10:00

Uhr

(jul) Von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden mehrere abgestellte Fahrzeuge

durch Vandalismus erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge parkten in der Nacht von

Freitag auf Samstag in der Castellumstraße in Mainz-Kastel, als sich unbekannte

Täter an den Fahrzeugen zu schaffen machten. Unbemerkt zerkratzen die Vandalen

die Fahrzeuge, mehrere Seitenscheiben wurden eingeschlagen und andere

Fahrzeugteile beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren

tausend Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 telefonisch in Verbindung zu

setzen.

Schlägerei mit mehreren Personen – Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, Straße

der Republik 17-19, Freitag, 21.10.2022, 23:30 Uhr

(ds) Am späten Freitagabend kam es in der Galatea Anlage in Wiesbaden-Biebrich

zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, wobei auch Pfefferspray zum

Einsatz kam. Eine Gruppe aus vier Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren,

darunter auch eine 19-jährige junge Frau, hielt sich gegen 23:30 Uhr in der

Galatea Anlage auf, als ein silberner Mercedes Kombi, der mit 6 bis 7 Personen

besetzt gewesen sein soll, vorfuhr. Die Tätergruppierung stieg aus dem Fahrzeug

aus, konfrontierte die Gruppe der Geschädigte in einem kurzen Streitgespräch und

schlug dann auf die Geschädigten ein. Bei der Schlägerei wurde durch einen Täter

auch Pfefferspray eingesetzt. Diese Person soll 18 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm

groß und schlank gewesen sein. Er hatte lockige, dunkle Haare und war mit einer

schwarzen Winterjacke mit Kapuze, hellblaue Jeans und weißen Schuhe bekleidet.

Ein weiterer Täter soll möglicherweise einen Schlagstock mitgeführt haben. Die

Tätergruppierung entfernte sich anschließend in Richtung Äppelallee. Bei der

Auseinandersetzung wurden drei Geschädigte leicht verletzt und eine Person

musste zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2540 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Alte Dorfstraße, Samstag, 22.10.2022, 07:50 – 08:20 Uhr

(ds) Am Samstagmorgen nutzen unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der

Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Wiesbaden-Breckenheim, um dort

einzubrechen und Bargeld und Schmuck zu entwenden. Die Täter drangen im Zeitraum

zwischen 07:50 Uhr und 08:20 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen

Bereich in das Haus in der Alten Dorfstraße ein. Alle Räume wurden nach

Wertsachen durchsucht und Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert

Euro entwendet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Hoher Diebstahlsschaden bei Einbruch, Wiesbaden, Emser Straße, Samstag,

22.10.2022, 14:00 – 22:30 Uhr

(schü)Fette Beute machten bisher unbekannte Einbrecher am Samstag in der Emser

Straße in Wiesbaden. Während sich die Wohnungsinhaber einer Erdgeschosswohnung

in dem Mehrfamilienhaus außer Haus befanden, näherten sich der oder die bislang

unbekannten Täter dem Haus und öffneten gewaltsam das Küchenfenster, um in die

Wohnung einzudringen. Daraufhin durchsuchten die Täter das Schlafzimmer und

entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich. Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten,

sich unter (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei, die die

Ermittlungen aufgenommen hat, in Verbindung zu setzen.

Schmuck und Bargeld erbeutet,

Wiesbaden, Röderstraße, Samstag, 22.10.2022, 17:00 – 23:00 Uhr

(schü)Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Röderstraße in Wiesbaden.

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten der oder die Täter in das

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Röderstraße und öffneten dort im 4.

OG gewaltsam eine Wohnungseingangstür. In der Wohnung wurde im Anschluss Bargeld

und Schmuck aus einem Schrank entwendet. Es entstand hierdurch den ersten

Ermittlungen zufolge ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Gustav-Stresemann-Ring

Wiesbaden (ots) – (pa)Auf dem Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring kam es am

Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in dessen Folge sechs

Personen teils lebensbedrohlich verletzt wurden.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit einem VW Golf den

Gustav-Stresemann-Ring aus Richtung Frankfurter Straße kommend stadteinwärts.

Als der VW-Fahrer nach links in die Wittelsbacherstraße abbog, kam es zu einem

Zusammenstoß mit einem Mercedes CLS, dessen 24-jähriger Fahrer den

Gustav-Stresemann-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend stadtauswärts befuhr.

Es besteht der Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit gefahren war und das Rotlicht der dortigen Ampelanlage

missachtet hatte. Der Mercedes überschlug sich infolge der Kollision und kam auf

dem Fahrzeugdach zum Liegen. Beide Fahrzeugführer sowie vier in dem Mercedes

mitfahrende Personen im Alter von 7, 20, 31 und 36 Jahren erlitten schwere –

teils lebensbedrohliche – Verletzungen. Alle Verletzten wurden durch den

Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten

jeweils mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der

polizeilichen Unfallaufnahme kam neben einem Unfallsachverständigen auch eine

Polizeidrohne für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. Der Gustav-Stresemann-Ring

war infolge des Unfalls kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen und anschließend

stadtauswärts bis etwa 02.20 Uhr gesperrt.