Mögliche Steinewerfer

Heidelberg (ots) – Am Freitag 21.10.2022 gegen 15.15 Uhr, meldete ein 20-jähriger BMW-Fahrer, dass aus unbekannter Ursache die Seitenscheibe seines PKWs plötzlich zersplitterte als er die Gneisenaustraße in Richtung Hauptbahnhof befuhr.

Der Vorfall ereignete sich ca. 50 Meter vor der Czernybrücke. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schaden durch einen geworfenen Stein entstanden sein könnte.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg Mitte übernommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel: 06221/1857-0 zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend 21.10.2022 gegen 20.30 Uhr, geriet eine Opel Fahrerin mit einem Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage Höhe Haltestelle Stadtwerke in Streit. Hierbei legte sich der Fußgänger auf die Motorhaube und schlug gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

Das Fahrzeug fuhr dann mit dem Fußgänger auf der Motorhaube mehrfach an und stoppte wiederholt. Im weiteren Verlauf lehnte sich der Fußgänger auch in das Fahrzeug, wobei dieses erneut losfuhr. Durch das mehrfache Anfahren und Abbremsen sei laut einer Zeugin auch ein silberner Kleinwagen gefährdet worden.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben oder durch das Ereignis gefährdet wurdenwerden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heidelberg (ots) – Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht Zeugen die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, in der Franz-Knauff-Straße, im Zeitraum vom 18.10.2022 bis 22.10.2022 geben können.

Ein grauer Nissan der dort ordnungsgemäß geparkt war wurde großflächig auf der Fahrerseite durch eine 130cm lange Streifspur beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.